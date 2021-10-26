Без кода не останетесь: Как получить сертификат о вакцинации нового образца?

В новом сертификате будут указаны не только данные о вакцинации, но медицинские противопоказания и сведения о перенесенном COVID-19.

Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата вакцинации от коронавируса и о перенесенном COVID-19. Об этом стало известно из приказа, опубликованного на сайте ведомства 25 октября.

Как выглядит сертификат о вакцинации нового образца?

Новый сертификат — двухстраничный документ с указанием ФИО владельца, местом жительства и данными паспорта, СНИЛСа, полиса ОМС и сроком действия документа. На первой странице будут указаны даты проведения вакцинации с наименованием медицинского учреждения и серией препарата. Наверху страницы — QR-код, в котором указан срок действия сертификата. Этот QR-код попросят предъявить при посещении театров, музеев и других развлекательных учреждений.

На второй странице — данные о ревакцинации, информация о медицинских противопоказаниях и сроках их действия.

Если гражданин не привился из-за перенесенного ранее COVID-19, то эти сведения также укажут на второй странице.

publication.pravo.gov.ru

Сертификат будет доступен не только в бумажном, но и в электронном виде на русском и английском языках.

Чем новый сертификат о вакцинации отличается от старого?

Новый сертификат содержит больше сведений о гражданине. Расширенный документ более функционален, с его помощью даже не привитый гражданин сможет воспользоваться QR-кодом.

В сертификат внесены данные о ревакцинации.

Указаны медицинские противопоказания и срок их действия.

Предоставлена полная информация о гражданине и причина отсутствия прививки.

Внесены данные о перенесенном COVID-19.

Указаны медучреждения, которые зафиксировали COVID-19.

ПЦР-тесты Для доказательства недавно перенесенного COVID-19 не нужно будет делать, действительные 72 часа.

Как получить сертификат нового образца о вакцинации на «Госуслугах»?

Сертификат о вакцинации появляется после того, как человек поставил прививку. Если гражданин выберет вакцину «Спутник V», то QR-код и сертификат появятся на сервисе только после введения второго компонента вакцины. Тем, кто привился однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», документ должен прийти после завершения процедуры.

У тех, кто сделает прививку после 8 ноября, в личном кабинете появится уже новый сертификат. Срок загрузки документа на сайт — до трех дней. Проверить наличие сертификата можно в графе «Здоровье». Если в указанный срок документ не появился, необходимо оставить обращение по ссылке.

Виталий Тимкив / РИА Новости

Тем, у кого уже есть сертификат о вакцинации, документы заменят на сервисе”Госуслуги» автоматически: никаких заявок оставлять не нужно. По расчетам специалистов, существующие сертификаты старого образца переоформят до 1 марта 2022 года.

Электронную версию сертификата можно показать со смартфона. За бумажной — обратиться в МФЦ.

Как получить новый сертификат о вакцинации без аккаунта на «Госуслугах»?

Если у гражданина нет аккаунта на сайте «Госуслуг» или смартфона для регистрации, без кода он не останется. Бумажные сертификаты с данными о перенесенном заболевании или вакцинации с печатями медорганизаций можно получить в поликлинике по запросу.

Если гражданину необходима помощь в регистрации на сайте «Госуслуг» и получении сертификата, он может обратиться в МФЦ с паспортом и СНИЛС. Специалисты помогут создать учетную запись и получить код в бумажном и электронном вариантах.

Где действителен новый сертификат?

Новый сертификат действует в тех же заведениях, что и старый. Сертификаты старого образца продолжат принимать, пока все документы не будут заменены на сайте «Гоуслуг». С 30 октября по 7 ноября жители регионов России могут пользоваться сертификатом старого образца. Иностранные граждане должны будут предъявить справку о вакцинации.

Тем, кто еще не сделал прививку, придется ограничиться походами в продовольственные магазины и медицинские учреждения. Или предоставить справку-медотвод с печатями медицинского учреждения.

Те, кто переболел COVID-19, но не обращался в поликлинику, тоже могут получить QR-код. Для этого необходимо обратиться в медучреждение с ПЦР-тестом, подтверждающим заболевание. Переболевшего занесут в базу, и позже на «Госуслугах» появится сертификат. Россияне смогут посещать бассейны, фитнес-клубы и развлекательные заведения с новым документом.

Замена сертификатов старого образца начнется 8 ноября.