Следствие полагает, что Марина Кохал ввела супруга в искусственную кому перед убийством.

В распоряжение 5-tv поступила последняя переписка расчлененного рэпера Энди Картрайта с другом. Из нее следует, что жена музыканта Марина Кохал, обвиняемая в убийстве, поставила супругу укол незадолго до его гибели.

5-tv.ru

По одной из версии следствия, Кохал инъекцией ввела рэпера в искусственную кому, задушила и расчленила.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сегодня Санкт-Петербургский суд отказал в ходатайстве о продлении ареста в СИЗО и отправил подозреваемую в убийстве мужа Марину Кохал ожидать развития событий дома. до 30 января 2021 года. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, а также использовать средства связи.