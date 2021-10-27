«Укол мне поставила!» — последняя переписка расчлененного Картрайта с другом
Опубликована последняя переписка убитого и расчлененного Энди Картрайта с другом
Фото: Instagram @kkkartrait
Следствие полагает, что Марина Кохал ввела супруга в искусственную кому перед убийством.
В распоряжение 5-tv поступила последняя переписка расчлененного рэпера Энди Картрайта с другом. Из нее следует, что жена музыканта Марина Кохал, обвиняемая в убийстве, поставила супругу укол незадолго до его гибели.
По одной из версии следствия, Кохал инъекцией ввела рэпера в искусственную кому, задушила и расчленила.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, сегодня Санкт-Петербургский суд отказал в ходатайстве о продлении ареста в СИЗО и отправил подозреваемую в убийстве мужа Марину Кохал ожидать развития событий дома. до 30 января 2021 года. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, а также использовать средства связи.
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