Сменившая скафандр на бабушкин купальник Пересильд отдыхает на Мальдивах

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Надежда Квашенко
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Актриса Пересильд после полета в космос отдыхает на Мальдивах в старомодном купальнике

Сменившая скафандр на бабушкин купальник Пересильд отдыхает на Мальдивах

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Полет «киноэкипажа» на МКС

Поездку организовал коллега актрисы Андрей Бурковский, который сразу понял, что ей просто необходим отдых после космического путешествия.

Недавно покорившая космические просторы актриса Юлия Пересильд решила отправиться в отпуск, чтобы восстановиться и как следует отдохнуть. Вместе с двумя дочками и родителями она отправилась на Мальдивы. На своей странице в Instagram актриса опубликовала свое фото в странном купальнике на берегу океана.

«Почему же я так редко позволяю себе отдыхать? Это ошибка. Признаю. Как же многого я себя лишаю. Океан, воздух, вокруг красота. Рядом дети, родители — абсолютное счастье», — подписала пост Пересильд.

Судя по всему, на берегу Индийского океана, вдали от поклонников и журналистов, звезда наконец смогла полностью расслабиться. На снимке Юлия позирует в простом, достаточно закрытом купальнике и явно не пытается поразить всех сексуальностью и призывными позами, как многие современные инстадивы.

Instagram @juliaperesild

В комментариях идею актрисы устроить себе «перезагрузку» после полета на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов» полностью поддержали.

«Чудесного отдыха, космическая наша Юлечка»; «Вот надо было в космос слетать, чтобы понять. И это хорошо»; «Мое мнение, да, она заслужила, у нее очень много прекрасных работ. Полететь в космос — это не легко. Лично я за нее очень рада», — высказались поклонницы артистки.

Отправиться в теплые края после ее отважного путешествия актрисе посоветовал коллега по творческому цеху Андрей Бурковский, пишет kp.ru. Именно он организовал поездку артистки со всем семейством на острова. По словам Пересильд, едва увидев подругу, он сразу понял, что ей это просто необходимо.

После 12-дневного пребывания на МКС участнице первого в мире космического «киноэкипажа», пришлось пройти курс восстановления Центре подготовки имени Гагарина. Физические перегрузки не прошли даром и, по собственному признанию актрисы, ей пришлось буквально заново учиться ходить.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что при стыковке с МКС Пересильд из-за волнения несла околесицу.

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