Неизвестные обокрали могилу Децла на Пятницком кладбище

Могила рэпера и музыканта Кирилла Толмацкого, который стал популярен под именем Децл, подверглась нападению вора. Об этом сообщила мать покойного Ирина Толмацкая. На своей странице в Instagram женщина опубликовала кадры с камеры видеонаблюдения, установленных на кладбище.

На видео мужчина в куртке и шапке проходит за оградку, поднимает стоящий рядом с надгробной плитой стул и как ни в чем не бывало, уносит его.

«Хочу обратиться к вам, мои друзья! Кто знает этого „человека“, передайте ему, пожалуйста, что так нельзя делать. Пусть вернет на место», — написала Толмацкая.

Instagram @irinatolmatskaya

В комментариях осудили поступок злоумышленника. Некоторые предположили, что кражу мог совершить бездомный.

«Какой кошмар. Никогда не понимала людей, которые воруют с могил. Ужасный поступок»;

«Безобразие, люди совсем сошли с ума», — возмутились поклонники рэпера.

Кумир целого поколения умер в 2019 году в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности. На его могиле на Пятницком кладбище установлена надгробная плита с его цитатой:

«Нечего взять, / зато можно оставить / что-то важное здесь / новым людям на память».

А непорядочные люди готовы забрать последнее, даже у покойного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сын Децла не хочет иметь ничего общего с бабушкой и дедушкой.