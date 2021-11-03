Неизвестные обокрали могилу Децла на Пятницком кладбище
Мать покойного музыканта обратилась к поклонникам с просьбой в связи с происшествием.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @irinatolmatskaya
Могила рэпера и музыканта Кирилла Толмацкого, который стал популярен под именем Децл, подверглась нападению вора. Об этом сообщила мать покойного Ирина Толмацкая. На своей странице в Instagram женщина опубликовала кадры с камеры видеонаблюдения, установленных на кладбище.
На видео мужчина в куртке и шапке проходит за оградку, поднимает стоящий рядом с надгробной плитой стул и как ни в чем не бывало, уносит его.
«Хочу обратиться к вам, мои друзья! Кто знает этого „человека“, передайте ему, пожалуйста, что так нельзя делать. Пусть вернет на место», — написала Толмацкая.
В комментариях осудили поступок злоумышленника. Некоторые предположили, что кражу мог совершить бездомный.
«Какой кошмар. Никогда не понимала людей, которые воруют с могил. Ужасный поступок»;
«Безобразие, люди совсем сошли с ума», — возмутились поклонники рэпера.
Кумир целого поколения умер в 2019 году в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности. На его могиле на Пятницком кладбище установлена надгробная плита с его цитатой:
«Нечего взять, / зато можно оставить / что-то важное здесь / новым людям на память».
А непорядочные люди готовы забрать последнее, даже у покойного.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сын Децла не хочет иметь ничего общего с бабушкой и дедушкой.
- 31 июл
- Сын Децла раскрыл, почему не хочет иметь ничего общего с бабушкой и дедушкой
- 31 июл
- Отец Децла упрекнул внука в том, что деньги ему важнее семьи и памяти о папе
- 31 июл
- Мать Децла обвинила внука во лжи и отказалась с ним общаться
- 22 июл
- «Был очень творческим»: Родион Газманов показал архивный снимок Децла — фото
- 22 мар
- «Совсем оборзел»: сын Децла пожаловался на преследователя его семьи
- 1 мар
- Трагическая параллель: Экс-солистку Little Big могла погубить та же болезнь, что и Децла
- 12 февр
- Погряз в долгах? Что скрывает отец покойного Децла
- 13 авг
- «Перспектив никаких!» — отец Децла о первом треке сына рэпера
- 13 авг
- «До мурашек»: сын рэпера Децла представил свой первый трек
- 5 авг
- «Помним и любим Кирилла»: ранее неопубликованное фото Децла обсуждают в сети
Читайте также
87%
0.01 82.81
-0.15
Нашли ошибку?