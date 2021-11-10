Расчлененный рэпер Картрайт мучительно умирал на протяжении нескольких часов
Гистологическое исследование также установило, что музыкант мог быть жив, когда жена начала распиливать его тело на части.
Фото: Instagram @kkkartrait
История с расчленением рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, обросла новыми деталями. Выяснилось, что музыкант мучительно умирал на протяжении 6-12 часов. Такие выводы приводятся в результатах последней экспертизы по останкам музыканта. Подтверждающие документы имеются в распоряжении 5-tv.ru.
Главная подозреваемая в убийстве Юшко — его жена, Марина Кохал. Женщина утверждает, что 29-летний рэпер скончался от передозировки наркотиков, а она приняла решение спрятать тело, чтобы не огорчать его фанатов. Вскоре ей предъявили обвинение в убийстве.
Гистологическое исследование установило, что рэпер умер не сразу — его мучения продолжались несколько часов.
«Темп развития патологических процессов у Юшко А. К. вероятнее всего медленный (6-12 часов), в чем убеждают, прежде всего, изменения со стороны головного мозга в виде нейронофагии, цитолизиса и глиальных узелков, образующихся в результате длительной гипоксии», — сказано в документе.
Эксперты установили, что причина смерти музыканта — гипоксия, по-другому, кислородное голодание. Исследование показало, что расчленение могло происходить, когда Картрайт был еще жив. Предположительно, в течение десяти минут до либо после наступления смерти.
«Наличие очаговых скоплений эритроцитов по краю срезов указывает на то, что они произошли незадого — несколько минут, десяток минут — до наступления смерти, но не исключено, что и в короткий срок — несколько минут, десяток минут — после наступления смерти», — говорится в материалах.
При этом Марина Кохал утверждает, что нашла супруга уже мертвым, пыталась пробудить его, колола тело иголкой, проверяла дыхание, смотрела зрачки. Супруг уже был холодным, заверяла она.
Кохал находится под домашним арестом. 22 октября 2021 года ее отпустили из СИЗО, где она провела несколько месяцев. Расследование обстоятельств смерти Картрайта длится уже почти полтора года.
Ранее 5-tv.ru писал, что якутского рецидивиста подозревают в расправе над двухлетним сыном любовницы.
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