Эксперт Лебедев объяснил суть переходного периода для введения системы QR-кодов
Уже в 2022 году без сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19 нельзя будет попасть ни в кафе, ни даже в самолет.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru
Пропускная система с использованием QR-кодов — не спонтанный эксперимент, а реальный способ уменьшить количество заболевших смертельно опасной коронавирусной инфекцией. Эта практика показала блестящие результаты в европейских странах, потому нет никаких оснований для отказа от внедрения подобного в России. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
«Возьмем Италию, Францию, Германию, где система QR-кодов прекрасно работает. Задача здесь очень простая. Время, к сожалению, работает не на нас: чем дольше мы будем медлить с решением этих судьбоносных моментов, в частности, с достижением коллективного иммунитета, тем больше мы будем терять», — констатировал специалист.
Лебедев заявил, что, с научной точки зрения, оптимальный уровень защиты населения — 80% вакцинированных людей старше 18 лет. Чтобы достичь этого показателя, и вводится пропускная система. Во-первых, это позволит значительно сократить циркуляцию вируса и уменьшить число новых заражений. Во-вторых, у людей появится мотивация для прохождения жизненно важной процедуры.
«QR-коды вводятся не завтра и не послезавтра. Скорее всего, будет установлен определенный переходный период, ведь чтобы тот самый коллективный иммунитет выработался, нужно время — сорок два дня (речь идет о двухфазной вакцинации — Прим. ред.). То есть 1 февраля — ключевая дата, которая сейчас рассматривается», — подытожил врач.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2022 году пропускная система с использованием QR-кодов будет действовать даже в поездах и самолетах.
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