«Плохая аура»: Степченко вспомнил о мистическом даре Нины Руслановой

Одной из последних ролей народной артистки России на большом экране д стала работа в фильме «Вий» 2014 года. После этого актриса снялась только в сериале «Жила-была одна баба».

На 76-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Русланова. Работать с актрисой считали за честь многие мэтры отечественного кинематографа. Одной из ее последних работ в кино стали съемки в фильме «Вий» 2014 года. Она сыграла роль жены Явтуха. В беседе с 5-tv.ru режиссер картины Олег Степченко вспомнил о невероятном опыте совместной работы со всенародно любимой артисткой.

«В 2013 году я начинал снимать фильм „Вий“ и пригласил Нину Ивановну. Она — как ураган, актриса великолепная. Мы провели пробы с Дуровым. Она там такое показала, что мы сразу поняли — на эту роль нашли настоящий бриллиант», — признался режиссер.

По его словам, в итоге Руслановой был другой партнер — Валерий Золотухин. Два выдающихся артиста составили великолепный дуэт, игрой которого восхищалась вся съемочная группа.

Также Степченко вспомнил интересный случай, который произошел во время съемок с участием Руслановой, когда она в очередной раз поразила всех.

«Был момент, когда мы все жили в замке. Нина Ивановна должна была тоже там жить, но она приехала, посмотрела и сказала: „Я не буду здесь жить, здесь плохая аура“. Мы были очень удивлены. У нее было очень четкое восприятие этого места. На самом деле в этом самом замке были захоронения, склеп. Она это почувствовала и даже туда не зашла», — рассказал постановщик.

Степченко добавил, что, когда у Руслановой случился инсульт, она все равно продолжала играть на досъемках.

«После инсульта, спасибо ее дочери, которая постоянно была на площадке, она справлялась достойно. Фильм досняли, и она там идеально выступила», — отметил режиссер.

Он с благодарностью вспоминает время работы с выдающейся актрисой, которую любила камера и снимать можно было бесконечно.

«На площадке она — локомотив. Как бы режиссер не хотел, чтобы не говорил, она влетала туда, как паровоз. Начинала такое делать, что камера не останавливалась, хотелось снимать как можно больше ее игры. Вот в чем ее великолепная заслуга. Я бы мог много чего еще вспомнить, но сейчас я просто в шоке и соболезную», — сказал Степченко.

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни. Как сообщил источник 5-tv.ru, у знаменитости подтвердили коронавирус. Также ей диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени.

Тем не менее, несмотря на болезнь, Русланова отказывалась ехать в больницу. 11 ноября звезда была все-таки госпитализирована с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Спасти народную артистку РФ медикам не удалось.

Миллионам зрителей она известна по десяткам российских и советских фильмов. Среди них «Возвращение Будулая», «Завтра была война», «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Садальский рассказал о последних днях умершей Руслановой.