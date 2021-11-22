Немоляева о смерти Руслановой: «Еще один человек нашего поколения ушел…»

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 393

Светлана Немоляева прокомментировала смерть актрисы Нины Руслановой

Фото, видео: ТАСС / Куров Александр; 5-tv.ru; Кадры из фильмов: "Тени исчезают в полдень", "Собачье сердце", "Зимняя вишня"

Тема:
Умерла Нина Русланова

Народная артистка РСФСР высказала соболезнования родным и близким своей коллеги, скончавшейся накануне от последствий коронавируса.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева не встречалась с Ниной Руслановой на съемочной площадке, хотя и сыграла с ней в двух картинах — над эпизодами актрисы работали в разных городах. Тем не менее Немоляева с прискорбием признала, что в ее полку вновь убыло — пандемия коронавируса все с большим азартом «косит» звезд первой величины, любимых россиянами со времен СССР. На днях ушел Валерий Гаркалин, не успели его проводить, как пришло время прощаться с Руслановой.

Светлана Немоляева не стала искать красивых слов, выдумывать истории, вспоминать пикантных подробностей из слухов. Вместо этого посочувствовала тем, кто сейчас переживает горе и кому труднее всех — семье и близким.

«Кроме соболезнований и сожалений о том, что еще один человек нашего поколения ушел, и пожелания какого-то успокоения ее родным, чтоб пережить это горе, я ничего сказать не могу», — подчеркнула актриса.

Нина Русланова была госпитализирована с коронавирусной инфекцией 11 ноября. Врачи диагностировали дыхательную недостаточность, но звезду все же пришлось уговаривать поехать в больницу. Когда Нину Русланову госпитализировали, ее состояние было уже тяжелым — вирусная пневмония, мерцательная аритмия. Несмотря на усилия докторов, народная артистка скончалась на 76-м году жизни.

Ранее как сообщал 5-tv.ru, актер Станислав Садальский раскрыл тяжелую правду о последних днях Нины Руслановой.

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