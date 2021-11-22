Дочь Руслановой обвинила врачей в смерти матери: «Умоляли положить в реанимацию»

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Алексей Хитров
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Дочь Руслановой заявила, что не могла уговорить врачей положить больную мать в реанимацию

Дочь Руслановой обвинила врачей в смерти матери: «Умоляли положить в реанимацию»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умерла Нина Русланова

За лечение актрисы в центре имени Сеченова родные платили по десять тысяч рублей в сутки и при этом не могли дозваться к Руслановой врачей, утверждает Олеся Рудакова.

Олеся Рудакова, дочь умершей накануне актрисы Нины Руслановой, обвинила врачей в ненадлежащем лечении ее матери. Свое возмущение она высказала в Facebook.

По словам Рудаковой, на четвертый день госпитализации у ее матери упал гемоглобин, и ее перевели в реанимацию. Там, утверждает дочь актрисы, Руслановой влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту. Затем у нее нашли полип и, не дожидаясь гистологии, удалили.

«Мама оставалась в реанимации. Я возила лекарства, которых нет в больнице, да и в аптеках сложно найти. Доставала через знакомых. У мамы развилась больничная пневмония. КТ, которое сделали в реанимации, не показало ничего, кроме бронхита. Через пять дней после операции мне сообщили, что у нее ковид. Ее перевезли на простой скорой в четвертую больницу на Доватора. Там мы умоляли, чтоб ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом», — пишет Рудакова.

Вскоре Русланову вновь перевели из реанимации в отделение, где ей каждый день становилось плохо, а родственники по два часа не могли найти в больнице врачей. Они приходили только после звонков руководству медучреждения, утверждает дочь актрисы. При этом, по ее словам, за палату в сеченовской больнице родные Руслановой платили по десять тысяч рублей в сутки.

«Мы просили, умоляли вернуть маму в реанимацию. Позавчера маме стало плохо, к девяти утра ее все-таки перевели в реанимацию. В шесть вечера мама умерла», — пишет Рудакова.

 

 

Facebook @Olesya.Rudakova.Rus

 

 

75-летняя Нина Русланова провела свои последние дни, сражаясь с коронавирусной инфекцией. Ее госпитализировали 11 ноября после долгих уговоров — актриса отказывалась ехать в больницу. Врачи диагностировали у Руслановой вирусную пневмонию и мерцательную аритмию, развившиеся, вероятно, в результате болезни. 21 ноября артистки не стало.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Русланова не раз утверждала, что над ее семьей тяготеет проклятье. Дочь кинозвезды Олеся Рудакова и вовсе связывает кончину матери с порчей, наложенной злоязычной коллегой Валентиной Малявиной, которая скончалась за три недели до Руслановой.

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