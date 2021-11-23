СК РФ проводит проверку по факту обвинений врачей в ненадлежащем лечении Руслановой
Накануне Олеся Рудакова навала ряд ошибок медиков, которые не смогли спасти ее мать.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
СК РФ проводит проверку по факту обвинений врачей в ненадлежащем лечении Нины Руслановой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Накануне претензии в адрес медиков в Facebook высказала дочь народной артистки РФ Олеся Рудакова. Она заявила, что врачей пришлось буквально умолять о переводе больной матери в реанимации. Вопросы вызывали и другие действия специалистов. Например, со слов Рудаковой, в реанимации Руслановой влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту. Затем у нее нашли полип и, не дожидаясь гистологии, удалили.
Вскоре народную аартиску РФ вновь перевели из реанимации в отделение, где ей каждый день становилось плохо, а родственники по два часа не могли найти в больнице врачей, утверждает дочь звезды. При этом, по ее словам, за палату в сеченовской больнице родные Руслановой платили по десять тысяч рублей в сутки.
«Мы просили, умоляли вернуть маму в реанимацию. Позавчера маме стало плохо, к девяти утра ее все-таки перевели в реанимацию. В шесть вечера мама умерла», — возмутилась Рудакова.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Русланова не раз утверждала, что над ее семьей тяготеет проклятье. Дочь кинозвезды Олеся Рудакова и вовсе связывает кончину матери с порчей, наложенной злоязычной коллегой Валентиной Малявиной, которая скончалась за три недели до Руслановой.
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