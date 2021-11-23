Умершую из-за COVID-19 Нину Русланову похоронят рядом с Юлией Началовой

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Оксана Тарасова
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Выбивать место на престижном Троекуровском кладбище близким народной артистки РФ не придется — ее заслуги гарантируют выделение могилы автоматически и бесплатно.

Умершую из-за COVID-19 Нину Русланову похоронят рядом с Юлией Началовой

Фото: ТАСС / Куров Александр

Тема:
Умерла Нина Русланова Юлия Началова

Народную артистку РФ Нину Русланову похоронят недалеко от могилы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище Москвы. Певица была большой поклонницей таланта актрисы, особенно выделяла такие картины с ее участием, как «Небеса обетованные», «Собачье сердце» и «Хрусталев, машину!».

Троекуровское — одно из самых престижных в стране, почти как главный московский некрополь — Новодевичье. Тут последний приют обретают выдающиеся артисты, спортсмены и политики. Среди самых известных Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Валентина Толкунова, Анна Политковская, Владислав Галкин, Андрей Панин и Виталий Вульф.

Стоит отметить, когда умерла Началова, место на кладбище для нее было «выбито» Оксаной Пушкиной, занимавшей в то время пост зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Она составила депутатский запрос на имя главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. Но в случае с Руслановой ни связи, ни настойчивость не нужны. Звание народной артистки, Госпремия РСФСР и другие награды гарантируют близким право на выделения могилы для нее автоматически и бесплатно, пишет dni.ru.

Певица Юлия Началова умерла в марте 2019 года. Она боролась сразу с несколькими тяжелыми недугами — подагрой, красной волчанкой и сахарным диабетом. Ее увезли в больницу прямо с репетиции, тут же ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ, провели операцию. Попытки спасти звезду оказались тщетными: Началова умерла от сепсиса и сердечной недостаточности.

Нина Русланова была госпитализирована с коронавирусной инфекцией 11 ноября. Артистка долго отказывалась ехать в больницу, несмотря на проявившиеся осложнения, но ее все же удалось уговорить. На фоне недуга у актрисы развились вирусная пневмония и мерцательная аритмия. 21 числа она скончалась, не дожив полутора недель до 76-летия.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, СК РФ проводит проверку по факту обвинений врачей в ненадлежащем лечении Нины Руслановой.

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