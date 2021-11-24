Прощание с Руслановой началось в Центральном доме кинематографистов
«Наследница» таланта Лидии Руслановой умерла 21 октября от COVID-19 за полторы недели до своего 76-летия.
Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
В Центральном доме кинематографистов провожают в последний путь народную артистку России, звезду более 150 фильмов Нину Русланову.
В фойе большого зала собрались все, кому была небезразлична невероятно разносторонняя и яркая актриса. Гостями мероприятия стали как коллеги, близкие и родственники Руслановой, так и немало почитателей ее творчества. Здесь люди, которые росли на фильмах с ее участием, их дети, которые открыли для себя ее экранные образы недавно, зрители, которые не раз пересматривали «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Тени исчезают в полдень» и другие картины фильмографии звезды.
Особое место у гроба актрисы занимает ее дочь Олеся Рудакова. В последние месяцы ей пришлось нелегко — сначала ей пришлось долго уговаривать заболевшую COVID-19 маму лечь в больницу. К тому времени у Руслановой уже развилась вирусная пневмония и мерцательная аритмия. Затем Рудаковой пришлось столкнуться с равнодушием врачей, отказывающихся класть актрису в реанимацию и, по словам ее дочери, халатно относившихся к ее лечению. Сокрушительным ударом для женщины стала утрата родительницы.
Подходя к гробу актрисы, многие вспоминают не только ее изумительные роли, но и тяготы, которые ей приходилось преодолевать в жизни. Судьбу Руслановой легкой было не назвать — воспитаннице дедома пришлось пройти долгий и тернистый путь к своему успеху. В личной жизни артистки тоже случались трудные периоды, которые сама она связывала с проклятьем, павшим на ее семью. Замужем актриса была лишь единожды — за юристом Геннадием Рудаковым. А на восьмом месяце беременности Руслановой и вовсе предрекали смерть от порока сердца при родах. Однако актриса приняла смелое решение — родить и в случае трагедии пожертвовать собой ради дочери. Ее храбрость была вознаграждена, Олеся родилась здоровой, а мать не пострадала.
О самоотверженности и смелости актрисы говорили не только в тот раз. Советская и российская актриса Светлана Дружинина в беседе с 5-tv.ru выразила уверенность, что коллега «унаследовала» от известной однофамилицы Лидии Руслановой «русский дух».
Такой Русланову и запомнят — отважной, харизматичной, яркой и талантливой. Похоронят актрису на знаменитом Троекуровском кладбище недалеко от могилы Юлии Началовой.
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