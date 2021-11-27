Антиваксер поскандалил из-за просьбы надеть костюм в «красную зону»

|
Алексей Хитров
1 392

Блогер-антиваксер Антон Тарасов устроил скандал в больнице после просьбы надеть костюм

Фото, видео: РИА Новости / Александр Патрин; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Блогера Антона Тарасова, считающего коронавирус «ядом, которым опрыскивают московские улицы», выпроводили из больницы за нарушение правил.

Блогеры, выступающие против вакцинации, пришли в московскую больницу имени Филатова по приглашению врачей посетить «красную зону». Несколько человек во главе с Антоном Тарасовым решили, что им разрешат пройти к больным COVID-19 без масок и других средств защиты.

Тарасов утверждает, что коронавирус — это «яд, которым опрыскивают московские улицы». Также он заявил, что с возникновением коронавируса связаны «вышки 5G», и «анонсировал» свое «исследование» двух вакцин. Каких именно, блогер не уточнил.

«Основный смысл заключается в том, чтобы пойти туда без всяких средств защиты и доказать, что все это фейк, вранье и провокация», — заявил Тарасов на пороге больницы.

Оказавшись внутри, блогер отказался надевать маску, провоцировал сотрудников медучреждения и перебивал их, когда они объясняли, почему нужно соблюдать меры безопасности. Терпеть такое поведение персонал больницы не стал. Человека, который решил нарушить все правила, пришлось выпроводить из клиники.

Ранее российские врачи пригласилиантипрививочниковв в «красную зону»коронавирусныхх больниц. Медики предложили им лично увидеть, как пациенты страдают от болезни. В списке гостей такие личности, как политики Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, актер ЕгорБероевв и музыкант Юрий Лоза, агитирующие за отказ от прививок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что персонал Клинической инфекционной больницы имени Боткина ожидал визита музыканта Юрия Лозы в «красную зону», однако артист не приехал.

Тема:
Вакцина от COVID-19
27 нояб
Антиваксеры сорвали визит в красную зону, рискуя заразить врачей
27 нояб
Гинцбург рассказал об уникальных особенностях назальной вакцины от коронавируса
26 нояб
В России запатентовали новую вакцину от COVID-19
26 нояб
Мурашко назвал срок введения в оборот подростковой вакцины от COVID-19
26 нояб
ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины
26 нояб
Американские бизнесмены попросили Госдеп признать «Спутник V»
25 нояб
Врач рассказала о пользе вакцинации от COVID-19 для беременных
25 нояб
Песков: Путин не уходит от ответственности в вопросе непопулярных мер по COVID
25 нояб
Что известно о первой в России детской вакцине «Спутник М» от COVID-19
25 нояб
Главный неонатолог Минздрава рассказал о детях с COVID-поражением легких до 80%
-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.59
0.99 84.95
1.27
Манит как магнит: почему в вас можно влюбиться — любовный гороскоп

Последние новости

22:27
«Сегодня можно все»: внучка Веры Глаголевой с размахом отметила 15-летие
22:19
Печать успеха: как соединение Солнца и Меркурия изменит жизнь людей с 29 ноября
21:56
Губернатор Цивилев о ЧП на «Листвяжной»: «Был взрыв очень большой силы»
21:44
«Мама плачет. Меня колбасит»: Билан едва не расплакался, оправдывая «пьяное» выступление на свадьбе
21:30
В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения штамма коронавируса «Омикрон»
21:26
Умерший в 16 лет хоккеист «Динамо» Родионов в этом году потерял мать

Сейчас читают

Отказываемся болеть и начинаем любить! Китайский гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря
Как по ладоням определить высокий уровень сахара в крови
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег
Идеальная совместимость: Какие знаки зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа