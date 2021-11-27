Антиваксер поскандалил из-за просьбы надеть костюм в «красную зону»

Блогера Антона Тарасова, считающего коронавирус «ядом, которым опрыскивают московские улицы», выпроводили из больницы за нарушение правил.

Блогеры, выступающие против вакцинации, пришли в московскую больницу имени Филатова по приглашению врачей посетить «красную зону». Несколько человек во главе с Антоном Тарасовым решили, что им разрешат пройти к больным COVID-19 без масок и других средств защиты.

Тарасов утверждает, что коронавирус — это «яд, которым опрыскивают московские улицы». Также он заявил, что с возникновением коронавируса связаны «вышки 5G», и «анонсировал» свое «исследование» двух вакцин. Каких именно, блогер не уточнил.

«Основный смысл заключается в том, чтобы пойти туда без всяких средств защиты и доказать, что все это фейк, вранье и провокация», — заявил Тарасов на пороге больницы.

Оказавшись внутри, блогер отказался надевать маску, провоцировал сотрудников медучреждения и перебивал их, когда они объясняли, почему нужно соблюдать меры безопасности. Терпеть такое поведение персонал больницы не стал. Человека, который решил нарушить все правила, пришлось выпроводить из клиники.

Ранее российские врачи пригласилиантипрививочниковв в «красную зону»коронавирусныхх больниц. Медики предложили им лично увидеть, как пациенты страдают от болезни. В списке гостей такие личности, как политики Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, актер ЕгорБероевв и музыкант Юрий Лоза, агитирующие за отказ от прививок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что персонал Клинической инфекционной больницы имени Боткина ожидал визита музыканта Юрия Лозы в «красную зону», однако артист не приехал.