Любовь и боль музыканта: главные женщины в жизни Александра Градского

Знаменитого артиста не стало в ночь на 28 ноября. Его судьба полна страстей и неоднозначных отношений — 5-tv.ru вспомнил историю любви мэтра отечественной сцены.

Музыкант, композитор, легенда отечественной эстрады Александр Градский скончался минувшей ночью. Его любили миллионы, он подарил слушателям всего мира великие песни, ставшие бессмертными хитами. Многое в свое творчество он принес из личной жизни, которая была полна страстей и неоднозначных отношений.

Мама — главная муза

Любовь к музыке и искусству Александру Градскому привила мама. Будучи выпускницей ГИТИСа и музыкально образованной женщиной, она помогла сыну сделать первые шаги на пути к звездному Олимпу. Тогда его семья еще жила в Челябинской области, построить в провинции большую карьеру было фактически невозможно, поэтому было решено перебраться в Москву.

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На новом месте Градский поступил в музыкальную школу, хотя образование давалось ему непросто. Не давалась нотная грамота да и двойки в дневнике давали о себе знать все чаще. Но неурядицы не останавливали юношу. Подростком он решил навсегда связать свою жизнь со сценой, и мама только поддерживала любимого сына.

Страшным ударом для юного дарования стала внезапная смерть родительницы. В благодарность за ее любовь и преданность он взял ее фамилию. Градский признавался, что мама была его ориентиром в жизни. Будучи при смерти и едва имея возможность говорить, женщина часто повторяла имя сына — этот момент навсегда остался в сердце исполнителя.

Жена лучшего друга

Градский признавался, что в молодости переживал множество бурных романов, но особенной для него стала одна — девушка по имени Наталья. Молодые люди любили друг друга до безумия, Градский посвящал ей песни. Но месяцы спустя страсть стала утихать.

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В попытке спасти любовь, музыкант сделал возлюбленной предложение, но брак не был долгим. Три месяца — и супруги «пожали друг другу руки», расставшись навсегда. Позднее Наталья станет женой лучшего друга певца Глеба Мая — эту любовь она уже пронесет на всю жизнь. А Градскому останется сосредоточится на творчестве.

Вертинская — звезда экрана

Новые отношения музыканта будут более продолжительными. В 70-х он познакомился с актрисой Анастасией Вертинской. На тот момент она уже была звездой и секс-символом и даже успела развестись с режиссером Никитой Михалковым.

Пару лет знакомства — влюбленные уже несут заявление в ЗАГС. Впрочем, и эта любовь в судьбе Градского тоже оказалась скоротечной. Через два года они развелись. Вертинская и вовсе не любит говорить об этом периоде своей жизни, а брак с музыкантом называет ошибкой.

ТАСС / Генде-Роте Валерий

Детей в их браке не появилось. Хотя Градский сумел привязаться к сыну Вертинской от Михалкова и стал другом для мальчика. Композитор рассказывал, что ощущал боль ребенка, которому недоставало общения с родным отцом. Даже предлагал режиссеру заглянуть в гости. Самому артисту явно недоставало опыта в общении с детьми, и только в следующем браке он поймет, каково это — иметь своих детей.

Долгий «гостевой» брак

Третья жена Градского — Ольга Фатышева — была совсем не похожа на предыдущую любовь музыканта. Мудрая женщина, ценившая семью и уют, подарила артисту двоих замечательных ребятишек. Она не была публичным человеком и вовсе избегала общения с журналистами.

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Казавшийся идеальным брак продолжался 20 лет. В начале «нулевых» пресса неожиданно узнала о разводе пары, а после стало известно, что супруги давно жили в разных домах и виделись, только когда желали этого. Что именно стало причиной разрыва — до сих пор неизвестно. Однако после развода Ольга быстро встретила нового мужчину. Да и Градский в холостяках долго не засиживался — в 2003-м он счал все чаще появляться на публике в сопровождении молодой белокурой особы.

Юная студентка

Поначалу никто не верил в добрые намерения 19-летней Марины Коташенко. Поговаривали, что девушка встречается с мэтром исключительно из меркантильных интересов: якобы деньги и слава сделали свое дело. Однако, как отмечал сам Градский, Марина — юная и красивая девушка, а он — не самый богатый человек на планете. С ее данными она могла бы найти и посостоятельнее.

На момент их знакомства Коташенко пыталась стать моделью, но позднее поступила во ВГИК. Она все чаще появлялась с музыкантом на светских раутах, блистала на публике. Через годы у них родится первый сын Александр, а после и второй — Иван, — да и сплетни со временем поутихли.

Instagram @marinakotashenko

Композитор не раз признавался, что красивая и молодая жена помогает ему сохранять любовь к жизни, тем более что в последние годы у него все чаще стали возникать проблемы со здоровьем. Два года назад появились слухи о необходимости срочной операции, а в этом году — на фоне ситуации с коронавирусом — Градский якобы попал в больницу с обширным поражением легких. Но слухи после развеял сам артист. Он заверил, что успешно продолжает работу в проекте «Голос».

26 ноября Градский был госпитализирован с подозрением на инсульт, а в ночь на 28 ноября стало известно о смерти артиста.

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