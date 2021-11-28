Гарик Харламов поддержал родных Градского после смерти музыканта

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Мадлена Гришина
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Композитор, певец и поэт скончался сегодня ночью в одной из столичных больниц.

Гарик Харламов поддержал родных Градского после смерти музыканта

Фото: ТАСС / Филиппов Алексей

Тема:
Умер Александр Градский

Юморист Гарик Харламов выразил соболезнования родным, близким и всем поклонникам творчества Александра Градского в связи с внезапной кончиной певца и наставника шоу «Голос».

«Умер народный артист России Александр Градский. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким. Да и всем нам», — написал на странице в Instagram он.

Instagram @garikkharlamov

Под постом высказались и поклонники певца.

«Уходит поколение талантливых артистов»;

«Поэты не рождаются случайно, они летят на землю с высоты», — отметили почитатели творчества Градского.

Смерть Градского стала для всех шоком. Несколько дней назад народный артист почувствовал себя плохо дома. Его экстренно госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт. Но что произошло с ним, не мог объяснить даже сын певца. Сегодня около двух часов ночи его сердце остановилось.

Александр Градский считается основоположников русского рока. Кроме того, он автор музыки более чем к 40 фильмам. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос» он являлся художественным руководителем театра «Градский Холл».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о творческом пути Александра Градского.

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