Пронзал сердца песней: Творческий путь Александра Градского

«Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком!». Молодой музыкант Александр Градский, встретившись с Александрой Пахмутовой, попросил у композитора партитуру и предложил изменить третий куплет, сделав его выше. Смело, но Градский спел. И дело не только в диапазоне в три октавы, а в том, что чувствовал, как здесь надо спеть.

«Вот музыка, под которую стоит моя фамилия, я должен за нее как-то отвечать. Чем разнообразнее будет то, что я знаю, тем разнообразнее будет то, что я делаю», — говорил Градский.

А на этих кадрах Александру Градскому нет еще и 30, он уже мультиинструменталист и рокер. Темные очки, под Джона Леннона и лирическая песня. На радио сначала ее брать отказались — у Градского слишком длинные волосы. Да и в телеэфире она прозвучала всего пять раз, но этого хватило, чтобы попасть в сердце и стать гимном молодости, гимном всех рожденных в СССР.

Но востребованным у композиторов Александр Градский стал позже, чем у режиссеров. Неслыханная ситуация по тем временам — музыкант, не состоящий в союзе композиторов, пишет всю музыку для художественного фильма Андрей Кончаловского «Романс о влюбленных». Не только пишет, но и поет.

Через год голос Градского снова зазвучит в кино, без которого уже сложно представить фильм Никиты Михалкова — «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Самые сложные партии всегда предлагали Александру Градскому. Не только в кино, но и мультфильмах. Александр Градский родился в простой семье, в городе Копейск Челябинской области, мама — актриса по образованию, посвятила себя воспитанию сына. Жили бедно: комната восемь квадратных метров в подвале, там Саша учился играть на скрипке. Но на втором курсе Гнесинки понял, что будет петь.

Пели рок на русском, но не только это тогда казалось революционным, смысл песен. Через четыре года Александр Градский ушел в сольное плаванье. Навсегда закрепил за собой звание патриарха рок-музыки, но сам — уже не видел никаких жанровых границ.

«Я буду петь вам блюз, я буду петь вам блюз», — говорил он.

Александр Градский мог собрать Карнеги-холл, а мог выйти на сцену Большого театра — всегда на его концертах были полные залы. В последние годы все силы отдавал собственному театру «Градский холл». А молодым музыкантам советовал не просто петь, а думать: как подать смысл песни. И сам смог доказать, что петь с душой, значит навсегда остаться в сердцах слушателей.

Александра Градского не стало сегодня. Он умер в московской больнице. Но пронзительные строки его песен будут жить в сердцах слушателей всегда.