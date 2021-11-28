Лора Квинт об ушедшем из жизни Градском: «Он видел людей насквозь»

Коллеги не общались близко в жизни, но их связывала работа и любовь к музыке.

Композитор и пианистка Лора Квинт поделилась воспоминаниями о скончавшемся Александре Градском. Легенда отечественной эстрады ушел из жизни сегодня ночью. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru она призналась, что искренне переживает смерть замечательного артиста. По словам Квинт, таких людей, как Градский, на планете очень мало.

«Сочетание огромного музыкального интеллекта плюс блистательное владение музыкальной техникой, плюс абсолютная медийность и приоритет мнения делали Градского уникальным», — восхищается пианистка.

Она отметила, что личная дружба ее не связывала с почившим артистом, но по профессиональной стезе они пересекались часто. Она назвала исполнителя бессмертного хита «Как молоды мы были» «последним из могикан» своего поколения. Композитор подчеркнула — народный артист не стеснялся говорить правду в глаза.

«Очень принципиальный человек. Я его давно знаю. Блистательный музыкант, он всегда говорил правду вслух. Очень хорошо разбирался в людях, между прочим, видел их насквозь. При разговоре до искреннего общения допускал не многих. Мое общество ему было всегда приятно. У него были крайности: белый цвет и черный. Серого не было», — вспоминает она.

Квинт подчеркнула, что Градский действительно отличался непростым характером. Ей самой не по душе «добренькие», а Градский был человек со стальным стержнем внутри.

«Очень переживаю из-за его ухода, потому что он меня ценил, и я была ему приятна. И для меня это было очень важно, потому что таких, как он, в нашей жизни очень мало. А такой человек как Градский… Представьте без него жюри „Голоса“? И что будет?» — вопрошает она.

Александр Градский — советский и российский певец, мультиинструменталист, поэт и композитор. В 1997 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ, а в 1999 году стал народным артистом РФ. Он руководил театром «Градский Холл», а также являлся наставником популярного музыкального шоу «Голос».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Анциферова прокомментировала смерть Александра Градского.