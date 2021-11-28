«Певец высочайшего академического уровня»: Анциферова о смерти Градского
Татьяна Анциферова прокомментировала смерть Александра Градского
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Исполнитель хита «Всегда быть рядом не могут люди…» отметила, что с легендой эстрады ее связывала многолетняя профессиональная и личная дружба.
Певица Татьяна Анциферова рассказала о большом значении личности Александра Градского для отечественной культуры. По ее словам, уход композитора стал невосполнимой утратой для артистов и слушателей нашей страны. Своим мнением она поделилась в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.
Не иначе как потрясением можно назвать реакцию, которую вызвала весть о кончине артиста у певицы. Таких талантливых исполнителей, как Александр Борисович, на российской эстраде не было, уверена она.
«Это всеми любимый исполнитель и композитор. Притом исполнитель и певец такого высоко уровня академического, что, наверное, у нас на нашей эстрадной сцене нет таких исполнителей талантливых и фундаментальных как он… Я очень грущу, конечно, это невосполнимая потеря. Теперь только остается память. Я думаю, что он много сделал для музыки и как певец, и как композитор. Будем вспоминать его, пока все живы, кто с ним лично общался, а слушатели и зрители будут иметь возможность слушать его песни, видеть его концерты, интервью», — с грустью в голосе сказала Анциферова.
Артистка добавила, что поклонникам творчества певца остается только гордиться, что вместе с ними на планете жил такой человек.
Исполнительница вспоминает — с Градским она дружила на протяжении многих лет. Причем коллеги по сцене хорошо общались и в жизни. Они познакомились летом 1977-го. Тогда Анциферова пела в ансамбле Ужгорода, а певец приехал в Закарпатье с выступлениями. Уже тогда он поразил ее своей работоспособностью и любовью к музыке.
«Он проводил эти вечерние полтора-два часа концерты. После этого опять приходил к нам в филармонию. У нас опять были эти ночные бдения. Я вообще была поражена, насколько энергетически и вокально как это можно было вообще не спать и работать концерты. Он произвел на меня неизгладимое впечатление», — подчеркнула она.
Знакомство двух знаменитостей переросло в дружбу, которая продолжалась более 40 лет. Градский позвал ее выступать в свою оперу «Мастер и Маргарита», над которой работал много лет.
О смерти Градского стало известно ночью. Композитор по достоинству признан одним из величайших музыкантов современности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходило с Александром Градским перед смертью.
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