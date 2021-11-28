Подопечная Градского рассказала о музыканте: «Он не такой как в телевизоре»
Александра Воробьева после завершения сезона «Голоса» продолжала работать с композитором.
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков
Подопечная композитора Александра Градского в одном из сезонов шоу «Голос» Александра Воробьева рассказала, каким ушедший из жизни музыкант был человеком вне сцены. Молодая артистка сообщила об этом в интервью Газета.ру.
«Человек он на самом деле добрый (несмотря на его непростой характер), искренний, справедливый. Всегда помогал с разными вопросами, касающимися не только творческой стороны, но и даже житейской какой-то», — поделилась певица.
Она призналась, что всегда будет благодарна своему наставнику за тот опыт, который она получила под его руководством. Девушка отметила, что Градский всегда был очень строгим учителем, но именно к ней он относился по-особенному, более мягко.
«Пожалуй, самое теплое воспоминание — это первая встреча всех ребят из команды у него дома — вот тогда я опять поняла, что он не такой как в телевизоре — грозный, а самый простой человек в общении», — дополнила артистка.
Она рассказала, что Градский всегда поддерживал своих подопечных в трудных ситуациях. Артистка очень сильно скорбит о смерти мэтра русского рока и верит, что даже сейчас он наблюдает за всеми своими учениками с небес.
Певица Александра Воробьева работала на сцене театра Градского с 2015 года.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что происходило с Александром Градским перед смертью.
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