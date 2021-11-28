Стало известно, что происходило с Александром Градским перед смертью
Народный артист РФ скончался ночью 28 ноября в нейрореанимации московской больницы.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Ушедший из жизни композитор Александр Градский еще задолго до смерти жаловался на свое здоровье. Об этом в беседе со StarHit.ru рассказала съемочная группа шоу «Голос».
«Александра Борисовича доставляли в студию на носилках, на таких, которые используют в скорых, на колесиках <…> Это даже не инвалидная коляска, а именно носилки — он был в горизонтальном положении», — поделились коллеги артиста.
Они добавили, что народному артисту РФ приходилось даже ставить капельницы. Однако всю команду оставляли в полнейшем неведении — никто не знал, что происходит со знаменитостью. Ходили слухи, что Градский столкнулся с осложнениями из-за перенесенного коронавируса. После болезни он часто жаловался на боли в ногах, он даже почти не вставал с постели.
«Хоть и было видно, что Александру Борисовичу откровенно нехорошо, он никак не делал себе на это скидку в процессе записи», — поделилась съемочная группа.
Кроме прочего, у Александра Градского наблюдались выраженные проблемы с речью. Многие эпизоды с его словами приходилось вырезать, так как он говорил не совсем внятно. В результате получался брак и приходилось кардинально менять содержание передачи, где выступал мэтр.
Александр Градский умер ночью 28 ноября. Причиной смерти, по данным 5-tv.ru, стал инфаркт головного мозга.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарик Харламов поддержал родных Градского после смерти музыканта.
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