Стали известны дата и место прощания с Александром Градским

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Василий Заика
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Народный артист РФ скончался ночью 28 ноября в реанимации московской больницы.

Стали известны дата и место прощания с Александром Градским

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Тема:
Умер Александр Градский

Стали известны дата и место прощания с Александром Градским. Как сообщили Интерфаксу в театре «Градский холл», траурная церемония состоится 1 декабря в помещении учреждения культуры.

«Предварительно, прощание пройдет в среду, здесь, в театре. Время пока не определено», — уточнил собеседник.

Решение о месте погребения композитора, певца и поэта пока не принято.

Несмотря на это, источник РИА Новости утверждает, что Александр Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище рядом с родителями.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейск Челябинской области. Он является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен. Градский являлся членом жюри музыкального шоу «Голос».

Народный артист России умер в ночь на 28 ноября, ему было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов рассказал, каким был в жизни Александр Градский.

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