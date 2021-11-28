Стали известны дата и место прощания с Александром Градским
Народный артист РФ скончался ночью 28 ноября в реанимации московской больницы.
Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
Стали известны дата и место прощания с Александром Градским. Как сообщили Интерфаксу в театре «Градский холл», траурная церемония состоится 1 декабря в помещении учреждения культуры.
«Предварительно, прощание пройдет в среду, здесь, в театре. Время пока не определено», — уточнил собеседник.
Решение о месте погребения композитора, певца и поэта пока не принято.
Несмотря на это, источник РИА Новости утверждает, что Александр Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище рядом с родителями.
Народный артист России умер в ночь на 28 ноября, ему было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов рассказал, каким был в жизни Александр Градский.
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