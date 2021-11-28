«Суперзвезда»: Бари Алибасов рассказал, каким был в жизни Александр Градский

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Анна Павлова
Эксклюзив 1 460

Бари Алибасов рассказал, каким был в жизни Александр Градский

Фото, видео: ТАСС / Крымский Константин, 5-tv.ru

Тема:
Умер Александр Градский

Продюсер отметил, что у них с музыкантом была условная «война», о которой они договорились для игры на публику.

Продюсер Бари Алибасов рассказал, каким был в жизни музыкант, певец и поэт Александр Градский. Создатель группы «На-На» подчеркнул, что народный артист обладал невероятным талантом. Своими мыслями он поделился в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Алибасов признался, что не удивлен, почему Градский так быстро стал суперзвездой — невероятная популярность на него свалилась буквально после выхода первого альбома.

74-летний продюсер отметил, что много лет был знаком с мэтром отечественной эстрады. Алибасов нередко бывал гостем в доме Градского, поэтому знает о не понаслышке о его характере.

«Он был очень теплый. Я бывал у него дома, а он бывал у меня. Много раз мы сталкивались на гастролях. Он обаяет чувством юмора. Меня всегда восхищало как он может тонко зацепить. Он щедрый человек, всегда всех приглашает, угощает. Человек необычайно интересный, он много читал, видимо родители научили. Начитанный историк, литератор, поэт, музыкант. Широчайший диапазон музыкальный, все что угодно мог написать: хоть песнюшку, хоть пьесу или симфонию. Человек чрезвычайно талантливый», — сказал он.

В то же время Алибасов вспоминает Градского как ироничного и едкого человека. Он любил колко пошутить над окружающими.

«Он точно колкий человек. Ему обязательно надо съерничать, наехать. Как ни странно, у нас даже игра была. Он делал вид, что он такой напорстый и хамоватый. И мы иногда с ним устраивали наезды такие наезды друг на друга. Все были счастливы», — смеется 74-летний продюсер.

Нередко друзья затевали споры. Так, Алибасов настаивал на том, что артисты могут петь на сцене «под фанеру», Градский же воспринимал заявление в штыки и утверждал — певец должен выступать только вживую. Приятели даже затеяли «войнушку»: на публике специально заводили этот разговор, будоража публику острыми заявлениями.

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни в ночь на 28 ноября. Он умер в реанимации одной из столичных больниц. Как выяснил ранее 5-tv.ru, у него произошел инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru писал, что подопечная Градского рассказала о музыканте.

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