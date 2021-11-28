«Булгаковский Мастер»: Розенбаум рассказал о жизненных принципах Градского

Выдающийся музыкант был ориентиром для тех, кто мечтал достичь уровня высочайшего профессионализма в искусстве.

В связи с трагической кончиной композитора, певца и поэта Александра Градского скорбят все коллеги выдающегося артиста и вспоминают, каким знали его при жизни.

Народный артист России Александр Розенбаум на своей странице в Instagram назвал мэтра профессионалом высочайшего уровня, который был ориентиром для всех, кто мечтал достичь настоящего мастерства в искусстве.

«Мы потеряли выдающегося человека. Одного из основоположников русского направления вокально-инструментальной музыки. При всем уважении, к именам, ушедших ранее, — Градский — первый, кто делал свое творчество, как профессионал высочайшего уровня. Имея не только великий талант, но и подкрепляющее этот божий дар — серьезное, музыкальное образование», — отметил музыкант.

Instagram @rozenbaum.ru

По словам Розенбаума, главными принципами Градского всегда были скромность, требовательность к себе и коллегам, воинственное неприятие дилетантизма.

«Саша, без сомнения, был булгаковским Мастером. Именно поэтому он написал свою музыкальную версию этого величайшего произведения. Он имел на это право. И он блестяще с этим справился», — рассказал музыкант.

Преданные поклонники несравненного таланта ушедшего композитора поблагодарили Розенбаума за точные и пронзительные слова в память о Градском.

«Наверное, лучше и не сказать. Боль и печаль. Ушла целая эпоха в лице великого музыканта»;

«Ушел Великий Музыкант, ушел, совсем не попрощавшись»;

«Неожиданно. Очень больно, что его нет на этом свете. Но остались его музыка, голос, песни. Вечная память», — написали в комментариях.

Певец, композитор и поэт Александр Градский скончался 28 ноября в реанимации московской больницы. У знаменитости произошел инфаркт головного мозга.

На счету Александра Градского звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос» он являлся художественным руководителем театра «Градский Холл».

Градский автор более чем 200 песен, на многие из которых написал на собственные стихи. Выпустил несколько десятков альбомов. Среди самых известных и любимых россиянами — «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз». Написал музыку к двум десяткам художественных и анимационных фильмов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Пелагея трогательно попрощалась с ушедшим Александром Градским.