«Самый главный наставник в жизни»: Пелагея трогательно попрощалась с Градским
Певица Пелагея трогательно попрощалась с ушедшим Александром Градским
Фото: ТАСС / Шамуков Руслан
Певец и мультиинструменталист умер в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года.
Певица и коллега Александра Градского по проекту «Голос» Пелагея написала трогательный пост на своей странице в Instagram, где рассказала о том, что для нее значил музыкант. Заслуженная артистка России назвала Градского своим наставником по жизни.
«Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник… Не в проекте, — в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный, принципиальный, трогательный, бескомпромиссный. Всегда на стороне истины и добра. Сегодня Мастер закончил свой путь на Земле», — с грустью написала она.
И несмотря на уход, Пелагея уверена — «поднимающий до вершин» голос музыканта никогда не стихнет.
«Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником, работать с ним. Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим, и будем любить вас. Как любят родину — всегда», — отметила знаменитость.
Она поблагодарила мэтра отечественной сцены за то, что он жил и дарил свой талант ученикам и коллегам.
Градского называют «пионером рок-н-ролла» и создателем одной из первых советских рок-групп — коллектива «Славяне». Он написал более 200 песен, выпустил десятки альбомов. Его любят за такие композиции, как «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз».
Народный артист России умер в ночь на 28 ноября, ему было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.
Ранее 5-tv.ru писал, что музыкант Сергей Трофимов рассказал о безмерном уважении к ушедшему из жизни Градскому.
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