«Самый главный наставник в жизни»: Пелагея трогательно попрощалась с Градским

Певец и мультиинструменталист умер в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года.

Певица и коллега Александра Градского по проекту «Голос» Пелагея написала трогательный пост на своей странице в Instagram, где рассказала о том, что для нее значил музыкант. Заслуженная артистка России назвала Градского своим наставником по жизни.

«Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник… Не в проекте, — в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный, принципиальный, трогательный, бескомпромиссный. Всегда на стороне истины и добра. Сегодня Мастер закончил свой путь на Земле», — с грустью написала она.

И несмотря на уход, Пелагея уверена — «поднимающий до вершин» голос музыканта никогда не стихнет.

«Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником, работать с ним. Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим, и будем любить вас. Как любят родину — всегда», — отметила знаменитость.

Она поблагодарила мэтра отечественной сцены за то, что он жил и дарил свой талант ученикам и коллегам.

Instagram @pelageya_insta

Градского называют «пионером рок-н-ролла» и создателем одной из первых советских рок-групп — коллектива «Славяне». Он написал более 200 песен, выпустил десятки альбомов. Его любят за такие композиции, как «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз».

Народный артист России умер в ночь на 28 ноября, ему было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыкант Сергей Трофимов рассказал о безмерном уважении к ушедшему из жизни Градскому.