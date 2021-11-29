Врач объяснил, почему Градский был обречен на скорую смерть: «Он задыхался»

По словам специалиста, артисту приходилось пользоваться кислородным концентратором.

Смерть композитора и певца Александра Градского могла стать следствием перенесенного коронавируса и была неотвратимой. Такое мнение выразил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

По словам специалиста, увидев Градского в последних эфирах шоу «Голос», он сразу понял, что тот серьезно болен. Артист нуждался в лечебно-профилактических процедурах, но продолжал сниматься, забыв о здоровье. На лицо было поражение легких.

«Он задыхался, даже не мог говорить. Я видел, что ему не хватало жизненного объема легких из-за поражения легочной ткани, развивалась гипоксия — так выглядят инвалиды», — пояснил Пурясев сайту KP.RU.

Врач также рассказал, что Градский дома пользовался кислородным концентратором, Такие пациенты, как правило, редко возвращаются к нормальной жизни. Зачастую, это обреченные люди.

«Концентратор помогает обслуживать себя: буквально дойти от кровати до туалета и обратно», — подытожил специалист.

Композитор, певец и поэт Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Последние дни он провел в реанимации московской больницы, куда был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия медиков, спасти знаменитость не удалось. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Как писал 5-tv.ru, прощание с маэстро пройдет 1 декабря в московском театре «Градский Холл».