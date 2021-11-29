Стало известно предсмертное желание Градского: «Сниматься буду»

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Егор Измалкин
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Композитор скончался на 73-м году жизни из-за инфаркта головного мозга.

Стало известно предсмертное желание Градского: «Сниматься буду»

Фото: depositphotos / AndrewLozovyi

Тема:
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За несколько месяцев до кончины певец и композитор Александр Градский хотел похудеть на 40 килограммов. Этим сам артист поделился в личной беседе с журналистом Евгением Додолевым, пишет NEWS.ru.

«Мне надо обязательно похудеть на 40 килограммов. Я обязан похудеть, вариантов никаких нет. Сниматься буду», — заявил он.

Также Градский рассказал, что очень радовался успехам сына Вани, которому в октябре 2021 года исполнилось три года — он впервые произнес слово «папа». Композитор счел это за хороший знак.

«Значит, через какое-то время будет разговаривать», — поделился исполнитель.

Композитор, певец и поэт Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Последние дни он провел в реанимации московской больницы, куда был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия медиков, спасти знаменитость не удалось. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

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Как писал 5-tv.ru, прощание с маэстро пройдет 1 декабря в московском театре «Градский Холл». Также 5-tv.ru посвятил материал творческому пути композитора, который в молодости стал патриархом российской рок-музыки.

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