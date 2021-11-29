Вопрос наследства решен: Градский женился на актрисе Коташенко за месяц до смерти

Народный артист России скончался в ночь на 28 ноября. Теперь его молодая возлюбленная может претендовать на многомиллионное наследство.

Знаменитый певец, поэт и композитор Александр Градский за месяц до смерти успел официально узаконить отношения с матерью своих двоих детей — актрисой Мариной Коташенко. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщил журналист Андрей Караулов.

«(Поженились — Прим. ред.) через месяц после того, как Сашка вышел из больницы и написал завещание. Они муж и жена, у них двое детей», — заключил представитель СМИ.

Известно, что Александр Градский состоял в отношениях с молодой актрисой с 2003 года. Несмотря на приличную разницу в возрасте — почти 30 лет — влюбленные прекрасно чувствовали себя вместе. В 2014 году Марина Коташенко родила маэстро сына Александра, а в 2018-м — наследника Ивана.

Между тем, гений музыки и кумир миллионов никогда не отворачивался от детей от предыдущих отношений. Третья жена Градского — Ольга — также подарила ему двоих наследников: сына Даниила и дочку Марию.

Судя по всему, Коташенко сегодня на абсолютно законных условиях сможет претендовать на многомиллионное наследство гения. Когда не было доказательств законности отношений селебрити, предполагалось, что актриса останется ни с чем, в отличие от общих с маэстро детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Марина Коташенко переживает гибель любимого супруга.