Вопрос наследства решен: Градский женился на актрисе Коташенко за месяц до смерти

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 951

Градский успел жениться на актрисе Коташенко за месяц до смерти

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Тема:
Умер Александр Градский

Народный артист России скончался в ночь на 28 ноября. Теперь его молодая возлюбленная может претендовать на многомиллионное наследство.

Знаменитый певец, поэт и композитор Александр Градский за месяц до смерти успел официально узаконить отношения с матерью своих двоих детей — актрисой Мариной Коташенко. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщил журналист Андрей Караулов.

«(Поженились — Прим. ред.) через месяц после того, как Сашка вышел из больницы и написал завещание. Они муж и жена, у них двое детей», — заключил представитель СМИ.

Известно, что Александр Градский состоял в отношениях с молодой актрисой с 2003 года. Несмотря на приличную разницу в возрасте — почти 30 лет — влюбленные прекрасно чувствовали себя вместе. В 2014 году Марина Коташенко родила маэстро сына Александра, а в 2018-м — наследника Ивана.

Между тем, гений музыки и кумир миллионов никогда не отворачивался от детей от предыдущих отношений. Третья жена Градского — Ольга — также подарила ему двоих наследников: сына Даниила и дочку Марию.

Судя по всему, Коташенко сегодня на абсолютно законных условиях сможет претендовать на многомиллионное наследство гения. Когда не было доказательств законности отношений селебрити, предполагалось, что актриса останется ни с чем, в отличие от общих с маэстро детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Марина Коташенко переживает гибель любимого супруга.

Тема:
Умер Александр Градский
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