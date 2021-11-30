Ургант исполнил хит Градского в память о нем: «Ему бы точно не понравилось»

Легендарный композитор был для младшего поколения артистов учителем, чье творчество служило и всегда будет служить образцом для подражания.

Телеведущий Иван Ургант в память об ушедшем недавно легендарном музыканте Александре Градском исполнил один из его хитов.

В очередном выпуске своей программы шоумен отметил, что легендарный композитор всегда был для младшего поколения артистов учителем, чье творчество служило и всегда будет служить образцом для подражания.

«Не стало нашего коллеги, друга, учителя. Мы с группой „Фрукты“ решили исполнить нашу любимую композицию из репертуара Александра Борисовича. За качество исполнения мы не переживаем, поскольку знаем, что ему эта версия в любом случае бы не понравилась», — с долей доброй иронии отметил Ургант.

www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

Как известно, крестный отец русского рока был непримиримым противником любого проявления дилентизма в музыке.

Коллега Градского по шоу «Голос» Полина Гагарина как-то призналась, что в работе композитор был настоящим перфекционистом. О требовательности Градского к молодым артистам ходят легенды.

Композицию «Песня о корабле» из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Ургант наверняка выбрал неслучайно. Песня была одной из самых любимых для артиста. Грасдкий не раз отмечал ее глубокий драматичный смысл, разгадать который под силу только вдумчивому слушателю.

Сколько баллов поставил Градскому автомат в караоке: «Старайтесь петь лучше»

Певец, композитор и поэт Александр Градский скончался 28 ноября в реанимации московской больницы от инфаркта головного мозга. На его счету звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Кроме судейства в проекте «Голос» артист был художественным руководителем театра «Градский Холл».

За свою жизнь Градский написал более 200 песен, многие на собственные стихи. Среди самых известных — «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз». Написал музыку к двум десяткам художественных и анимационных фильмов.

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