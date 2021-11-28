Гагарина о профессионализме Градского: «Абсолютный перфекционист в музыке»

Певица призналась, что умершего от инсульта артиста будет не хватать в шоу «Голос».

Певица Полина Гагарина назвала умершего Александра Градского профессионалом в своем деле и отметила, что его будет не хватать в жюри шоу «Голос», куда он входил вместе с ней, Григорием Лепсом и Бастой.

«Самобытный, строгий, требовательный, добрый, мудрый, душевный. Профессионал и абсолютный перфекционист в музыке. Александр Борисович, горюем, нам сильно будет вас не хватать. Мои самые глубокие соболезнования семье и близким», — написала Гагарина на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina 🇷🇺 (@gagara1987)

Певец, композитор и поэт Александр Градский скончался 28 ноября в реанимации московской больницы от инфаркта головного мозга. На его счету звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Кроме судейства в проекте «Голос» артист был художественным руководителем театра «Градский Холл».

За свою жизнь Градский написал более 200 песен, многие на собственные стихи. Среди самых известных — «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз». Написал музыку к двум десяткам художественных и анимационных фильмов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, певец и композитор Игорь Корнелюк заявил, что Градский всю жизнь плыл против течения и отстаивал свои убеждения, даже если большинство было против.