Гагарина о профессионализме Градского: «Абсолютный перфекционист в музыке»
Певица Гагарина рассказала о профессиональных качествах умершего Градского
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Певица призналась, что умершего от инсульта артиста будет не хватать в шоу «Голос».
Певица Полина Гагарина назвала умершего Александра Градского профессионалом в своем деле и отметила, что его будет не хватать в жюри шоу «Голос», куда он входил вместе с ней, Григорием Лепсом и Бастой.
«Самобытный, строгий, требовательный, добрый, мудрый, душевный. Профессионал и абсолютный перфекционист в музыке. Александр Борисович, горюем, нам сильно будет вас не хватать. Мои самые глубокие соболезнования семье и близким», — написала Гагарина на своей странице в Instagram.
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Певец, композитор и поэт Александр Градский скончался 28 ноября в реанимации московской больницы от инфаркта головного мозга. На его счету звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Кроме судейства в проекте «Голос» артист был художественным руководителем театра «Градский Холл».
За свою жизнь Градский написал более 200 песен, многие на собственные стихи. Среди самых известных — «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз». Написал музыку к двум десяткам художественных и анимационных фильмов.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, певец и композитор Игорь Корнелюк заявил, что Градский всю жизнь плыл против течения и отстаивал свои убеждения, даже если большинство было против.
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