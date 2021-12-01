Эрнст простился с Александром Градским: «Невозможно представить его неживым»
Глава Первого канала тяжело переживает кончину народного артиста России. Трагедия произошла в ночь на 28 ноября.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @rybin_life
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст простился с народным артистом России, поэтом-песенником Александром Градским. Произнося траурную речь в театре «Градский Холл», знаменитый медиаменеджер признался: для него гениальный творец не умер — он просто стал вечностью.
«Невозможно представить его, одного из самых живых людей, которых я знал, неживым. Но он, собственно, неживым и не является и не будет являться им никогда. Человек фантастических талантов. Певец, композитор, мультиинструменталист, педагог. Человек, который предъявлял к себе, к окружающим самые высокие требования…» — с тоской произнес Эрнст.
А в заключение добавил, что гениальный Александр Борисович являлся человеком «по гамбургскому счету», личностью, следовавшей подлинным ценностям и свободной от корыстных мотивов, не подвластной времени и обстоятельствам.
«Газета.ру» напоминает, что знаменитого поэта-песенника не стало в ночь на 28 ноября. Александр Градский несколько дней мучался, пребывая в странном состоянии, а 26 ноября не смог дойти до ванной комнаты — упал и больше часа не приходил в сознание. После были госпитализация, реанимация и смерть. Причиной трагедии стал инфаркт головного мозга, произошедший на фоне осложнений перенесенной коронавирусной инфекции.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что произошло с вдовой Александра Градского на церемонии прощания.
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