«Он прощался»: Билан довел поклонников до слез эксклюзивным видео с Градским

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Надежда Квашенко
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Дима Билан показал эксклюзивные кадры со съемок «Голоса» с Александром Градским

«Он прощался»: Билан довел поклонников до слез эксклюзивным видео с Градским

Фото: ТАСС / Мудрац Александра

Тема:
Умер Александр Градский

На последних съемках телепроекта легендарный музыкант то и дело обращался к прошлому и делился воспоминаниями. К примеру на записи Билана запечатлен разговор о знакомстве артистов.

Певец Дима Билан поделился эксклюзивными кадрами со съемок телепроекта «Голос» с участием Александра Градского, которые не вошли в очередной выпуск шоу.

На своей странице в Instagram Билан опубликовал фрагмент программы, в котором все наставники и сам Александр Борисович непринужденно разговаривают, вспоминают, как познакомились и обмениваются шутками.

«Тот самый момент, который не вошел в выпуск „Голоса“. Очень хочу, чтобы он остался в памяти. Александр Борисович в последнюю нашу встречу вспоминал, как мы познакомились. Он часто ностальгировал в те дни, рассказывал о своей молодости, о свершениях, шутил. И кто бы мог подумать, что эти слова и наставления мы услышим в последний раз», — написал исполнитель.

 
 
 
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Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

После просмотра кадров с таким живым и кажущимся непоколебимым маэстро, поклонники были тронуты до слез. В комментариях они горячо поблагодарили Билана за это видео, которое на глазах превратилось в часть большой истории о нашем выдающемся современнике.

«Такое обязательно нужно сохранить. Смотрела выпуск с улыбкой и в то же время с грустью. Александр Борисович был такой сентиментальный, умиротворенный, уже тогда казалось, что он прощается»;

«Даже не представляю „Голос“ без него, вчера был замечательный выпуск, но со слезами на глазах. Вечная память»;

«Спасибо вам за то, что поделились этим моментом с нами»;

«До слез было», — признались поклонники.

Многие обратили внимание, что не только сам композитор вел себя не как обычно, словно предчувствуя свой скорый уход, но и его коллеги-наставники попали под влияние какой-то особой атмосферы, которая царила на съемочной площадке.

«Жюри наше чувствовало, что у Градского со здоровьем плохо. Раньше Пелагея его так часто не целовала», — заметили в комментариях.

Instagram @bilanofficial

Между тем, ранее Дима Билан оказался под огнем жесткой критики со стороны преданных поклонников Александра Градского за то, что не пришел проводить народного артиста в последний путь.

Как известно, певец, который называл музыканта «отцом» и говорил о своей любви и бесконечном уважении к нему, на похоронах Градского на Ваганьковском кладбище не появился.

Свое отсутствие артист не прокомментировал, однако на странице в соцсети в день похорон опубликовал пост, в котором объяснил, что у него очень много съемок и артистическая жизнь не может останавливаться.

Народного артиста России Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. За два дня до этого певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия врачей, спасти маэстро не удалось. Причиной смерти назван ишемический инсульт. Выдающийся композитор похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Андрей Макаревич назвал Градского нескромным человеком.

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