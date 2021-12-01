Билан променял прощание с Градским на новые съемки: «Верх цинизма»

Певец скорбел об утрате мэтра, называл его «отцом», признавался в любви и даже плакал. Что же помешало ему проводить родного человека в последний путь?

После похорон народного артиста России Александра Градского на певца Дима Билану обрушилась тонна хейта. Исполнителя упрекали в жестокости и равнодушии из-за неявки на церемонию прощания с мэтром. Но были ли на то веские причины?

Несколько часов назад Билан выложил пост в Instagram с очередной съемочной площадки. Певец выглядел свежо и нарядно. Он позировал с серьезным лицом, словно намекая: «очень много работы», «слишком сильно устал». В комментарии к фото артист аккуратно обошел тему с Градским.

«…А съемок сегодня много! Артистическая жизнь не останавливается!» — как бы невзначай написал Дима Билан, и тут же получил «оплеуху».

Instagram @bilanofficial

Поклонники критиковали молодого музыканта за «безответственность» и «наплевательское отношение» к человеку, который якобы был ему очень дорог. Фолловеры припомнили: когда Градского госпитализировали с подозрением на инсульт, Билан записывал слезливо-нетрезвые видео, страшась ужасного финала. Когда случилась трагедия, певец выкладывал фото с Александром Борисовичем, признавался ему в любви и называл «своим отцом», благодарил за уроки жизни и клялся в вечной памяти. В итоге же не пришел проститься лично…

«Дима, почему вы не были на прощании? Вы же так скорбели…»

«К чему были показушные посты об утрате? Вы же просто могли 30 минут уделить коллеге!»

«Верх цинизма, разочарована», — писали фолловеры.

Впрочем, Дима Билан не спешил давать разъяснений. Вероятно, все, что было нужно, он уже сказал.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошли последние съемки Дима Билана с Александром Градским.