Актер Фурман заявил о долге перед ним Рудинштейна: «Мечтал спросить, где деньги»

Актер Семен Фурман мечтал встретиться с продюсером Марком Рудинштейном, о смерти которого стало известно сегодня, и потребовать с него денежный долг в размере нескольких тысяч долларов. По словам артиста, он снялся в фильме, который продюсировал покойный Рудинштейн, но не получил обещанный гонорар.

«Он (Марк Рудинштейн — Прим. ред.) был продюсером одного фильма, где я снимался, где мне деньги не заплатили. <…> Я все мечтал, что встречу Рудинштейна — спрошу, где деньги. Тысячи две-три долларов они мне остались должны. Но, видите, не довелось», — рассказал Фурман в комментарии 5-tv.ru.

Речь идет о фильме «Короткое дыхание любви» 1992 года, где актер сыграл роль сотрудника КГБ. По словам Фурмана, из-за разногласий с режиссером его сняли так, что в фильме его «не найти», роль озвучивал не он и деньги в итоге не получил.

Фурман добавил, что лично с Рудинштейном знаком не был и даже не видел его никогда.

Ранее сообщалось, что режиссер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн скончался в воскресенье, 5 декабря, в возрасте 75 лет.

По данным 5-tv.ru, кинодеятеля госпитализировали с сердечным приступом 17 ноября, ему также диагностировали инсульт. 25 числа медики ввели Рудинштейна в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. До сегодняшнего дня его состояние оценивалось как крайне тяжелое, врачи говорили об отрицательной динамике. В воскресенье, 5 декабря, стало известно, что продюсер скончался, не приходя в сознание.