На фоне трагедии Хлебниковой Шура признался в зависимости: «Рыльце тоже в пушку»

Певец Шура сделал неожиданное признание, комментируя трагедию коллеги Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре. Знаменитый артист сообщил, что когда-то очень сильно злоупотреблял алкоголем и рисковал оказаться в такой же, ужасающей ситуации.

Слухи о том, что 56-летняя Хлебникова давно и сильно пристрастилась к выпивке ходят уже несколько лет. В эфире шоу «Звезды сошлись» Шура признался, что все это правда. Певец рассказал, что едва ли не предчувствовал беду: мысли о том, что коллегу надо спасать, появились после случайно увиденного снимка в телефоне друга.

«Два года назад мы встречались с Мариной Хлебниковой в одной компании. Мне мой друг, кстати, бывший солист группы „На-На“ показал фото Марины в телефоне, и у меня был шок. У меня у самого рыльце в пушку — четыре ампулы в попе защиты. От этой же беды, от которой страдала она — от алкоголя», — восклицал Шура.

Он заметил, что лично советовал Хлебниковой лечь в клинику к его другу, чтобы избавиться от зависимости. К сожалению, этого так и не случилось.

РИА / Александр Поляков

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти две недели певица Марина Хлебникова борется за жизнь в НИИ имени Склифосовского: после пожара в квартире у нее диагностировали ожоги 20% тела. Сильно пострадала голова, особенно лицо. Медики пытаются не допустить развития сепсиса. Среди версий произошедшего — непотушенная сигарета, о которой артистка могла забыть, предположительно, находясь в нетрезвом состоянии.