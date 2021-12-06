На фоне трагедии Хлебниковой Шура признался в зависимости: «Рыльце тоже в пушку»

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Виктория Андреева
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Певица сильно пострадала при пожаре, предположительно, начавшемся из-за непотушенной сигареты. Ходят слухи, что звезда злоупотребляла алкоголем, потому и не среагировала на ЧП.

На фоне трагедии Хлебниковой Шура признался в зависимости: «Рыльце тоже в пушку»

Фото: ТАСС / Игорь Меркулов

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Певец Шура сделал неожиданное признание, комментируя трагедию коллеги Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре. Знаменитый артист сообщил, что когда-то очень сильно злоупотреблял алкоголем и рисковал оказаться в такой же, ужасающей ситуации.

Слухи о том, что 56-летняя Хлебникова давно и сильно пристрастилась к выпивке ходят уже несколько лет. В эфире шоу «Звезды сошлись» Шура признался, что все это правда. Певец рассказал, что едва ли не предчувствовал беду: мысли о том, что коллегу надо спасать, появились после случайно увиденного снимка в телефоне друга.

«Два года назад мы встречались с Мариной Хлебниковой в одной компании. Мне мой друг, кстати, бывший солист группы „На-На“ показал фото Марины в телефоне, и у меня был шок. У меня у самого рыльце в пушку — четыре ампулы в попе защиты. От этой же беды, от которой страдала она — от алкоголя», — восклицал Шура.

Он заметил, что лично советовал Хлебниковой лечь в клинику к его другу, чтобы избавиться от зависимости. К сожалению, этого так и не случилось.

РИА / Александр Поляков

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти две недели певица Марина Хлебникова борется за жизнь в НИИ имени Склифосовского: после пожара в квартире у нее диагностировали ожоги 20% тела. Сильно пострадала голова, особенно лицо. Медики пытаются не допустить развития сепсиса. Среди версий произошедшего — непотушенная сигарета, о которой артистка могла забыть, предположительно, находясь в нетрезвом состоянии.

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