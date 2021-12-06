Уже девять дней: сын Градского рассказал, где и как можно почтить память мэтра

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Виктория Андреева
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Стало известно, где можно помолиться за умершего Градского

Уже девять дней: сын Градского рассказал, где и как можно почтить память мэтра

Фото: ТАСС / Шамуков Руслан

Тема:
Умер Александр Градский

Знаменитого певца не стало 28 ноября. У него остались четверо детей и молодая вдова.

Сын народного артиста России, поэта, певца и композитора Александра Градского — Даниил — напомнил россиянам о памятной дате. Сегодня, 6 декабря, исполняется девять дней с момента кончины мэтра. В связи с этим его наследник и опубликовал трогательную запись в Facebook, рассказав, где и как можно помолиться за душу музыканта.

«Все желающие почтить его память могут это сделать на Ваганьковском кладбище, участок 46-47…» — написал Даниил.

Реакция на пост последовала незамедлительно. Люди желали наследнику Градского сил, чтобы пережить трагедию. Кто-то вспоминал, что недавно переслушивал хиты кумира. Были и те, кто отправлял Александру Борисовичу вечные аплодисменты, как знак признательности и уважения.

Facebook / daniel.gradsky

«Светлая память…»

«Александр Борисович, мира душе вашей!»

«Нет слов…» — отметились под постом Даниила фолловеры.

Известно, что состояние здоровья Александра Градского стремительно ухудшилось за последние месяцы. Сначала он чудом перенес коронавирусную инфекцию: мэтра спасали в больнице. Затем, выйдя из клиники, почти перестал ходить самостоятельно. На шоу «Голос» он едва ли мог разговаривать, правда, до последнего не жаловался на самочувствие.

В пятницу, 26 ноября, Градский понял, что не может сам добраться до ванной — попросил родственников помочь и упал без сознания. Привести его в чувство не могли почти час. Затем была экстренная госпитализация, реанимация и смерть. Александр Борисович ушел из жизни ночью 28 ноября. Причина трагедии — инфаркт головного мозга на фоне COVID.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие слова о смерти для Александра Градского стали пророческими.

Тема:
Умер Александр Градский
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