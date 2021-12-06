«Я далеко не вечен»: какие слова о смерти стали для Градского пророческими

В многочисленных интервью композитор признавался, что он самый обычный человек и боится смерти.

При жизни музыкант, поэт и композитор Александр Градский не раз высказывался на тему смерти. У него даже была любимая фраза из культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В книге цитата вложена в уста Воланда, который говорил, что «человек внезапно смертен».

Маэстро часто задумывался о том, как будут жить его родные после его кончины. Композитор хотел подготовить молодую жену Марину Коташенко к своему уходу, потому что чувствовал ответственность перед возлюбленной, которая младше на 35 лет. Он подчеркивал, что ей придется многому научиться без него.

«Я далеко не вечен, и ей придется этим заниматься (зарабатывать самостоятельно — Прим. ред.). „Человек внезапно смертен“, — говорил Воланд. Но у нее будет достаточно большой люфт, за который она сможет разобраться», — сказал Градский однажды в интервью изданию Wday.

Даже в ранних интервью мэтр отечественной эстрады рассуждал о быстротечности жизни. Себя он никогда не считал исключением и честно признавался в этом. Но он и не был фаталистом: Градский отмечал, что никогда не сможет сказать, что готов уйти.

Молодая вдова Градского рассказала о мистике в квартире после смерти мэтра

Знаменитого музыканта не стало в ночь на 28 ноября. 72-летний Александр Борисович умер от последствий инфаркта головного мозга, развившегося на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. Последние дни он провел в реанимации московской больницы, куда был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия медиков, спасти знаменитость не удалось.

На церемонии прощания Коташенко не смогла сдерживать слез, вместе они прожили 17 лет. Она подарила артисту двоих сыновей, младшему из которых всего три года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что судьбу «Голоса» после смерти Градского решат за границей.