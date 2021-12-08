Шатилова рассказала о таланте Градского очаровывать при первой встрече
Телеведущая призналась, что много лет при встрече с музыкантом они обнимали друг друга.
Фото: ТАСС / Яцина Владимир
Телеведущая и диктор Анна Шатилова рассказала удивительную историю знакомства с Александром Градским. Музыкант отличался горячим темпераментом и не стеснялся первым заводить диалог.
Дело было еще в советские годы. Знаменитости оказались вместе в Доме кино, сидели за разными столиками. Неожиданно композитор подозвал Шатилову к себе. Она сопротивляться не стала и подошла, хотя и бросила: вообще-то они еще не были знакомы.
«На что он ответил: «Конечно, я тебя зову, стоишь там, непонятно с кем разговариваешь, лучше стой со мной», — дерзко ответил Градский.
Впрочем, это красавицу не смутило. Мужчина покорил ее своим обаянием и они сразу нашли общий язык.
«Мы сразу перешли на ты, пошли шутки-прибаутки, вечер был чудесный. И потом при любой встрече сразу обнимали друг друга. Мне безумно жалко, что его уже нет с нами», — вспомнила знаменитость в интервью «МК».
Градский умел влюблять в себя женщин. Его стильный образ и узнаваемые очки, форму которых он отчасти позаимствовал у другой легенды музыкального Олимпа — Джона Леннона, было невозможно позабыть. В 70-х он покорил сердце актрисы Анастасии Вертинской, которая к тому времени уже стала секс-символом эпохи.
Последние 17 лет жизни Градский счастливо прожил с Мариной Коташенко. Когда пара только познакомилась, маэстро было уже за 50, а юной студентке — 19. Но разница в возрасте не помешала им быть вместе. Свою любовь они пронеслисквозь года. Прелестная киевлянка родила композитору двух сыновей.
Народный артист России Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в 72 года. За два дня до этого певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия врачей, спасти маэстро не удалось. Причиной смерти назван ишемический инсульт. Выдающийся композитор похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кира Прошутинская поделилась воспоминаниями о незабываемой ночи с Градским.
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