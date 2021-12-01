Кира Прошутинская поделилась воспоминаниями о незабываемой ночи с Градским

В своей готовящейся к выходу книге телеведущая раскрыла, каким человеком был Александр Градский и вспомнила о совместных моментах жизни.

Телеведущая и продюсер Кира Прошутинская вспомнила о том, каким был недавно умерший Александр Градский. В своей готовящейся к выходу книге она рассказала о том, как музыкант достраивал коттедж, как давно его начало беспокоить здоровье и какой из него отец и муж. Отрывки из книги приводит «Экспресс газета».

Градский и Прошутинская были соседями — музыкант часто захаживал к телеведущей и ее мужу в гости, но свой собственный коттедж не мог достроить почти два десятилетия. Только после ультиматума о встрече Нового года в новом коттедже дело сдвинулось с мертвой точки — через два месяца стройка завершилась. Новогоднюю ночь действительно встречали в его доме — в зале с белым роялем гости, выпив и закусив, слушали свежесочиненную рок-оперу «Мастер и Маргарита».

«Градский включил свою музыку — это была премьера. Ночь получилась незабываемая. А на следующий день встретились на его роскошной кухне — Алексей Петренко с Сашей пели. Тогда выключили свет, потому что прошел какой-то ледяной дождь, мы зажгли свечи… Волшебство невозможное! Наверно, лучшие моменты нашей общей жизни», — вспоминает Прошутинская.

Правда, в последние годы виделись они не так часто — Градский предпочел перебраться в квартиру в центре столицы. Боли в ногах заставили его поселиться поближе к работе — да и жалобы на состояние здоровья в целом. По словам телеведущей, лечиться музыкант не любил — очень не любил.

«Лишний вес давил на ноги — они у него страшно болели уже давно, еще с 2010-х, из-за этого поднималось давление. Но он не любил лечиться и очень много курил. Саша не из тех музыкантов, которые пили. Конечно, Градский к себе относился хорошо и правильно, потому что все-таки три с половиной октавы. Он, действительно, человек мирового уровня с божьим даром. Но и к этому относился наплевательски, не думал о том, что прокурит голос, что должен больше работать. Он плевал на все — на свою одежду, на то, как выглядит, как на него смотрят. Только в том, что касается музыки, был страшным перфекционистом, каждую ноту выверял! И так чувствовал, так ценил талант», — вздыхает она.

Но кое-что, все-таки, могло заставить Градского оторваться от музицирования — вне зависимости от уровня занятости, он всегда находил время для жены и всех своих детей.

«Саша был потрясающим отцом и мужем. Несмотря на то, что он развелся с Олей, всегда считал себя ответственным за мать своего сына Дани и дочери Маши. Градский — редкий мужчина, который уверен, что обязан на всю жизнь, если выбрал женщину и родил детей. Сколько бы их не было», — подчеркнула Прошутинская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сегодня утром в Москве началась церемония прощания с музыкантом — она проходит в театре «Градский Холл».