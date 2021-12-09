Украинский военный корабль «Донбасс» движется прямиком к Керченскому проливу и создает угрозу безопасности мореплавания. Цель уже находится на расстоянии 18 морских миль от акватории. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации спецслужбы, утром 9 декабря корабль ВМС Незалежной снялся с рейда порта Мариуполь и направился к Керченскому проливу. Согласно российскому законодательству, иностранные военные были обязаны подать заявку на прохождение судном Керчь-Еникальнского канала. Однако сделано этого не было. По официальным данным, командир плавательного средства не реагирует на требования изменить курс.

Известно, что еще в 13:45 корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ предупредил экипаж «Донбасса» о необходимости уйти с маршрута.

«Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует», — уточнили в представители спецслужбы.

Российская сторона держит ситуацию под полным контролем.

Корабль «Донбасс» был построен в Польше в 1969 году. Он задумывался, как плавучая мастерская ВМФ СССР проекта 304. Изначально судно получило название «ПМ-9». Однако после раздела Черноморского флота СССР, оно вошло в состав украинского флота и сменило наименование на «Краснодон» вместе с бортовым номером. В «Донбасс» корабль переименовали в 2001 году.

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