Почему Рудинштейн не «пригласил» Ярмольника на свои похороны
Марк Рудинштейн запретил приглашать артиста Леонида Ярмольника на свои похороны
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Покойный кинопродюсер еще десять лет назад резко высказался в адрес актера.
Марк Рудинштейн, скончавшийся 5 декабря от инсульта, еще более десяти лет назад заявил, что не хочет видеть Леонида Ярмольника на своих похоронах. В адрес актера продюсер резко высказался в интервью журналу GQ, вышедшем в 2010 году.
«По какой-то причине он взял на себя роль плакальщика. Где хоронят — там Ярмольник! Я даже в связи с последними событиями вспомнил гениальную фразу Папанова: сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники», — заявил Рудинштейн в беседе с Ксенией Соколовой и Ксенией Собчак.
Кинодеятель подчеркнул, что никогда не дружил ни с Янковским, ни с Ярмольником, «хотя он вцепляется в тебя как клещ», и вообще был не из их «их тусовки».
«Они мне были неинтересны ни интеллектуально, ни творчески — никак, потому что то, что творилось вокруг меня, было просто гнусно», — сказал основатель «Кинотавра».
Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом 17 ноября. 25 числа медики ввели его в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние продюсера оценивалось как крайне тяжелое, а воскресенье, 5 декабря, стало известно, что он скончался, не приходя в сознание. Прощание с создателем «Кинотавра» пройдет 8 декабря в 11.30 в Доме кино.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Рудинштейн задолжал несколько тысяч долларов актеру Семену Фурману.
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