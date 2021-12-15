Синоптик дал прогноз на новогоднюю ночь в Петербурге

По одной из многочисленных новогодних примет, на то, как пройдет будущий год напрямую влияет погода — если в ночь с 31 декабря на 1 января она будет хорошей, то и год пройдет успешно. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт Александр Синенков рассказал, какой погоды ждать на праздники от уходящего 2021-го.

Правда, точного прогноза специалист не дал, пошутив, что «так далеко карты не видят» — но общую картину обрисовал.

«Начиная со вторника, а в Санкт-Петербурге раньше, с понедельника температура в центре европейской части [России] существенно понизится. В Санкт-Петербурге — до минус 15-18 в ночные часы, и минус 12-13 градусов днем», — поделился Синенков.

Но доставать из шкафа теплые пледы еще рано — похолодание будет временным.

«Это похолодание продлится недолго — для Санкт-Петербурга речь идет, наверное, о двух-трех днях. И, затем, снова в центр европейской части России возвратится относительно теплый воздух из Атлантики», — обрадовал эксперт.

Достаточно теплая погода сохранится и в предновогоднюю неделю — самое то для праздничных гуляний.

«В предновогоднюю неделю температура снова повысится — до -5 — -7 в дневные часы и -6 — -12 в ночные часы. При этом следует ожидать и снегопадов, и сильного ветра», — рассказал синоптик.

А о самой новогодней ночи говорить пока рано — как раз перед ней погода снова начнет резко меняться.

«Достаточно точный прогноз можно будет [сделать] буквально за три — пять дней до Нового года, чтобы была уверенность в том, что он оправдается. За две недели — это гадание очень условное», — предупредил Синенков.

Погода очень сильно может повлиять на то, как пройдет праздник, но иногда — это не самая большая проблема. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во Владикавказе срочно ищут новую новогоднюю елку — предыдущую сломали.