«Хотите такую Снегурочку?»: Полуголая Бузова ошарашила поклонников своим образом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 016

Ольга Бузова шокировала поклонников образом Снегурочки

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Бузова презентовала новогоднюю песню, в котором показала свое видение сказочного персонажа Снегурочки.

Еще недавно Ольга Бузова переживала за здоровье, лечила руку в больнице, а уже сейчас, кажется, восстановилась и показала всем, как она хорошо себя чувствует. Выпустила новую песню под названием «Игрушка» и на своей странице в Instagram презентовала ее. На видео она лишь в нижнем белье и прозрачном белом халате с перьями станцевала возле елки. Энергично и жарко двигаясь у символа Нового года, она в определенный момент повернулась к камере попой. Так что все подписчики смогли в деталях рассмотреть пышный тыл артистки, утянутый в стринги.

«Хотели бы такую Снегурочку?» — спросила у поклонников Бузова.

Instagram @buzova86

Однако фанаты не оценили видение Бузовой сказочного персонажа Снегурочки. Они раскритиковали не только образ, но и движения певицы.

«Какие ужасные движения. Как-то все нелепо»;

«Танцует она, а стыдно нам»;

«Без звука можно санитаров вызывать»;

«Вы должны быть Снегурочкой для своего мужчины, а не для всех», — делились мнениями фанаты.

Но Бузова давно уже привыкла к критике и на новую порцию негатива никак не отреагировала. Останавливать творческую карьеру она не намерена, потому вовсю работает над новыми песнями и планирует концерты в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-муж Бузовой Дмитрий Тарасов ради своей жены Анастасии Костенко запел.

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