Богохульство ни при чем: Киркоров и Бузова ослепили нарядами на премьере фильма

Знаменитые артисты даже не смогли разъяснить, какой тайный смысл кроется в их экстравагантных костюмах. Зато впечатление от увиденного останется надолго!

Поющая ведущая Ольга Бузова знает, как выйти в свет и попасть на все обложки глянцевых журналов, главные каналы страны и хайпануть в сети. Так же, как и ее любимый «наставник» — поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Вместе они — неуемная энергия, в водоворот которой зритель погружается стремительно и безнадежно. Доказательство тому — премьера фильма «Елки»: на эпатажную пару все смотрели, как завороженные.

Настоящий гламур!

На красной ковровой дорожке Бузова появилась одной из первых приглашенных звезд. Одета артистка была совершенно нестандартно, что сразу же бросилось в глаза окружающим. 35-летняя Ольга решила отказаться от розовых костюмов с какими-нибудь пайетками в пользу строгого черного облегающего платья. Но это еще не все…

Бузова выбрала в качестве аксессуаров лишь несколько вещей, зато каких: полупрозрачные перчатки и огромная шляпа-бант украшали селебрити. Равнодушных к образу не осталось.

«Я сразу же прошу прощения у тех, кто сидит сзади меня… Вам придется еще раз посмотреть фильм», — иронично заметила Бузова, делая акцент на весьма неординарной шляпке.

Instagram @buzova86

Поддержал свою спутницу и Киркоров. Правда, в этот раз решил не скупился и приобрел дорогой наряд спортивного стиля, жакет которого обшит святыми образами. Мало того, одежда Филиппа Бедросовича была очень яркой, так еще и выполняла функцию музея. Богоматерь в синем одеянии, а под ней — богато расшитые отвороты, сердца и бусы.

«Я лично собирал свой сегодняшний образ — я давно уже сам себе стилист. Стоит эта курточка, как вся сегодняшняя премьера. Хотя вообще-то я из цирковых — моя бабушка была циркачкой», — цитирует разгоряченного Киркорова KP.RU.

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