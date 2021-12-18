Дети Градского едва сдерживали слезы на шоу «Голос» и пообещали помочь команде отца

Дети умершего 28 ноября Александра Градского едва сдерживали слезы в новом вышедшем выпуске шоу «Голос». Даниил и Мария пообещали помочь команде отца.

Выпуск начал Дмитрий Нагиев. Он снял темные очки и напомнил о том, что уход Александра Градского стал невосполнимой потерей

«Александр Борисович всегда будет для нас мудрым учителем, талантливым музыкантом, без которого проект уже не представить. Замены Градскому нет и не будет. Я прошу почтить память маэстро», — сказал ведущий.

После этого была объявлена минута молчания, следом за которой Александр Розенбаум спел «Песню о друге» — ее Александр Борисович посвятил Владимиру Высоцкому.

Во время исполнения композиции наставники и зал стояли. А вместе с ними и приехавшая из США дочь Градского Мария и сын Даниил. Наследники мэтра едва сдерживали слезы.

«Сложно это. Для нас с Даней тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остается выбора помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы», — сказала Мария.

РИА Новости / Валерий Левитин

В проекте осталось три участника «команды Градского» — Татьяна Качурина, Алишер Каримов и Карина Купер, и совсем без наставника они обойтись не могут.

Поэтому помощь Даниила и Марии им пригодится. Тем более, старший сын мэтра уже помогал ему в развитии театра «Градский холл» и отвечал за продвижение и рекламу. А дочь Градского — телеведущая и арт-менеджер.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

Но в кресло отца наследники не сядут. Да и вряд ли это было бы возможно, согласись на это они сами или администрация российского «Голоса». Дело в том, что права на шоу принадлежат иностранной компании Talpa - за любые изменения в регламенте проведения состязания грозят огромные штрафы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какое имущество после себя Градский оставил в Израиле и Испании.