Дети Градского едва сдерживали слезы на шоу «Голос» и пообещали помочь команде отца

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала 1 068

Выпуск начал Дмитрий Нагиев — он снял темные очки, произнес короткую речь и объявил минуту молчания. Следом в память об умершем 28 ноября мэтре исполнил песню Александр Розенбаум.

Дети Градского едва сдерживали слезы на шоу «Голос» и пообещали помочь команде отца

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Тема:
Умер Александр Градский

Дети умершего 28 ноября Александра Градского едва сдерживали слезы в новом вышедшем выпуске шоу «Голос». Даниил и Мария пообещали помочь команде отца.

Выпуск начал Дмитрий Нагиев. Он снял темные очки и напомнил о том, что уход Александра Градского стал невосполнимой потерей

«Александр Борисович всегда будет для нас мудрым учителем, талантливым музыкантом, без которого проект уже не представить. Замены Градскому нет и не будет. Я прошу почтить память маэстро», — сказал ведущий.

После этого была объявлена минута молчания, следом за которой Александр Розенбаум спел «Песню о друге» — ее Александр Борисович посвятил Владимиру Высоцкому.

Во время исполнения композиции наставники и зал стояли. А вместе с ними и приехавшая из США дочь Градского Мария и сын Даниил. Наследники мэтра едва сдерживали слезы.

«Сложно это. Для нас с Даней тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остается выбора помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы», — сказала Мария.

 

РИА Новости / Валерий Левитин

В проекте осталось три участника «команды Градского» — Татьяна Качурина, Алишер Каримов и Карина Купер, и совсем без наставника они обойтись не могут. 

Поэтому помощь Даниила и Марии им пригодится. Тем более, старший сын мэтра уже помогал ему в развитии театра «Градский холл» и отвечал за продвижение и рекламу. А дочь Градского — телеведущая и арт-менеджер.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

Но в кресло отца наследники не сядут. Да и вряд ли это было бы возможно, согласись на это они сами или администрация российского «Голоса». Дело в том, что права на шоу принадлежат иностранной компании Talpa - за любые изменения в регламенте проведения состязания грозят огромные штрафы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какое имущество после себя Градский оставил в Израиле и Испании.

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