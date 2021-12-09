Солидное наследство: Какое имущество после себя Градский оставил в Израиле и Испании
Знакомый Градского рассказал о его имуществе в Израиле и Испании
Фото: ТАСС / Шамуков Руслан
Наследство артиста эксперты оценивают в 400 миллионов рублей.
У скончавшегося 28 ноября композитора и певца Александра Градского осталось имущество в Израиле. Об этом пишет сайт KP.RU со ссылкой на источник.
«В Израиле он недавно стал соучредителем супермаркета и одного крупного банка. А это постоянные стабильные дивиденды», — пояснил собеседник.
Кроме того, артист покупал квартиры на испанской Майорке. Все это благодаря высоким заработкам на родине. В театре «Градский Холл» он получал приличную зарплату — за 2019 года артист заработал 13,5 миллиона рублей. Кроме того, он владел тремя нежилыми помещениями, долей в квартире на Тверской улице в Москве, дачей стоимостью в 125 миллионов, домом и несколькими земельными участками, а также пятью иномарками. Наследство эксперты оценивают в 400 миллионов рублей.
На имущество звезды претендуют вдова Марина Коташенко, их несовершеннолетние дети Александр и Иван, а также взрослые сын и дочь от предыдущего брака — Даниил и Мария.
Как писал 5-tv.ru, ранее журналист Евгений Додолев рассказал о доходах Александра Градского во времена СССР.
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