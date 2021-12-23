Дали жару: ТОП самых курьезных моментов и фраз на пресс-конференции Путина

Обиженная Собчак и флиртующая в президентом Хилькевич, шутки над Песковым и «Синьхуа?» — такой пресс-конференции еще не видели!

В Москве завершилась традиционная ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. За три часа и 56 минут глава государства ответил на 55 животрепещущих вопросов и даже успел развлечь присутствовавших и зрителей своими шутками. Судя по всему, многие из них вскоре станут афоризмами. Отличились даже гости! 5-tv.ru вспоминает о самых курьезных моментах масштабного мероприятия.

«Давайте не будем…»

Вот уже несколько лет подряд пресс-конференцию Путина ведет его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Если поначалу встречи получались довольно официальными, то очень скоро за диалогами президента и модератора стали наблюдать, как за мыльной оперой. 17-й брифинг не стал исключением.

Глава государства постоянно подтрунивал над Песковым, словно напоминая, «кто здесь главный». Так, уже в начале мероприятия между ними произошел обмен «любезностями».

«Сейчас, давайте не будем кричать, секундочку…» — сказал Дмитрий Песков, обращаясь к желающим задать свой важный вопрос журналистам.

«Будем, будем! Кричите!» — перебил пресс-секретаря Путин, а тот мгновенно покраснел.

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Переключался на модератора президент и в перерывах между обсуждением серьезных политических проблем. Например, иронично упрекнул Дмитрия Пескова в «неразборчивости», когда тот стал искать нового собеседника из числа приглашенных.

«Так, у нас…» — начал Песков.

«Вот там у нас активные. А то он ведь не даст слова ВВС. Пожалуйста, прошу вас!» — указал в противоположный угол от помощника глава государства и улыбнулся.

«Синьхуа!»

Словесный пинг-понг — лучшее, что можно наблюдать на серьезных мероприятиях подобного рода. Произошел между Путиным и Песковым и такой диалог.

«Дмитрий Сергеевич, можно я? Китай, пожалуйста», — дал слово иностранцам глава государства.

«Xinhua?» — поинтересовался пресс-секретарь.

«Не знаю, Китай», — ответил Владимир Путин.

«Xinhua!» — вымолвил снова Песков, не догадавшись, что президент имел в виду Центральное телевидение Китая (CGTN).

«Извините, не дают вам слова, бюрократия!» — сказал, обращаясь к CGTN, Владимир Владимирович.

«Представьтесь!»

Запомнилась прошедшая пресс-конференция большим количеством персон из шоу-бизнеса. Учитывая, что из-за пандемии число участников было сокращено почти в два раза, поражает умение некоторых селебрити преодолевать все мыслимые и немыслимые барьеры. Впрочем, не всегда это означает безусловный успех.

В курьезную ситуацию попала, к примеру, экс-звезда «Дома-2» Ксения Собчак. Теледива хотела обсудить с президентом проблему пыток, но ее признали не сразу, хоть и дали слово, завидев ярко-алый жакет.

«Представьтесь, пожалуйста!» — обратился к селебрити Песков.

«Ксения Собчак, „Осторожно новости“», — почти расстроилась дива.

«А… Ксюша, не видно тебя издалека!» — тут же вступил в диалог Владимир Путин.

Instagram @xenia_sobchak

Впрочем, досадный сюрприз, поджидавший Собчак, был не один. Бывшей участнице «Дома-2» досталось и от журналиста кремлевского пула. Перед тем, как взять слово, дива трясла перед Путиным огромным плакатом с надписью «ФСИН», хотя листы больше формата А3 недопустимы в принципе — перекрывают обзор.

«Дети, найдите, кто проигнорировал требование», — высмеивал Ксению журналист.

Легкий флирт?

Удивила россиян присутствием на серьезном мероприятии и актриса Анна Хилькевич. Звезда задала хороший вопрос о детях, их будущем, проблемах развития в мире, полном информации. Но обратили внимание зрители и присутствовавшие не на речь селебрити, а ее поведение: легкий прищур и покусывание нижней губы при взгляде на президента приняли за попытку соблазнения.

«Ну что вы! Я просто плохо видела, и губы засохли под маской. Нет, ну, конечно, я женщина, во-первых. Красивая женщина. Не ищите во всем подвох!» — приводит цитату из объяснения Хилькевич StarHit.ru.

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Что ни слово, то…

Возвращаясь к речам президента, отметим, что порой он шутил не только над Песковым, но и над иностранными партнерами. Иногда его сарказм граничил с жесткой иронией, но от того, кажется, было только веселее.

«До чего противные… Как бы это сказать… Ну ладно…» — вдыхал и выдыхал Владимир Путин, не желая препираться с людьми, которые его не слышат в принципе.

Впрочем, иногда пытался разобраться в ситуации с недопониманием, но тщетно. Переходил сразу к лозунгам.

«Почему они нас не понимают? Я не знаю. <…> Пытаются поставить с ног на голову. Врут все время и наводят тень на плетень», — сокрушался российский лидер, оценивая обстановку в мире и разные проблемы.

Тем, кто пытался интерпретировать сказанные фразы по-своему, выставляя Россию и правительство в невыгодном свете, Путин отвечал не менее забавно.

«Разве я говорил, что нас окружают? Ну, базы кругом — это правда. Но так, чтобы окружить такую территорию, как наша, — это сложная задача!» — парировал глава государства.

Шлеп-шлеп

Говоря о ситуации внутри страны и возникающих сложностях, Владимир Путин был столь же остроумен. Порой, чтобы дать доходчивые разъяснения, он прибегал к максимально простым формулировкам. Смеялись — зато понимали.

«В Советское время никто не спрашивал: шлеп-шлеп-шлеп — все, пошли», — напоминал антиваксерам о важности прививок президент России.

На личные вопросы даны были не менее забавные ответы. Так, например, одной из представительниц прессы Путин объяснил нехватку времени на досуг и слежку за блогерами едва ли не на пальцах.

«Честно говоря, я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором Федеральной службы безопасности», — сказал Путин.

Не стал уходить президент и от ответа на вопрос, касательно отдыха. Он признался, что берет с собой в тайгу главу Минобороны Сергея Шойгу, а премьер-министру Михаилу Мишустину отказывает только по одной причине.

«Если мы еще и Мишустина будем с собой брать, то, как говорится в том старом еврейском анекдоте: „А кто в лавке-то останется?“. Кто работать будет?» — улыбался Владимир Владимирович.

ТАСС / Карпухин Сергей

Немного о войне и боге

Обращаясь к иностранным партнерам, президент России порой был резок, но раздавал очень важные советы. Например, вот такой.

«Пусть займутся своими вопросами, вовремя на них реагируют и не думают, что они такие умные, а на них боженька заснул», — напомнил всем о существовании кармы Путин.

На постоянные вопросы о возможности начала Третьей мировой войны президент отвечал устало, но не без присущего сарказма.

«Россия не сердится. Россия сосредотачивается», — пояснил всем иностранцам лидер необъятной.

Вопрос об Украине, ее целостности и о потере страной Крыма также не остался без ремарки.

«Кто создал Украину? Ленин Владимир Ильич. А Калифорния кому принадлежала? А Техас? Подзабыли, что ли? Замечательно!» — заметил Путин.

Представитель Деда Мороза

Беседа главы государства с журналистами в этот раз получилась действительно особенной. За три часа и 56 минут успели затронуть даже тему Деда Мороза. Правда, не в контексте Нового года. Речь зашла о судебном иске от юриста-петербуржца, который обиделся на доброго волшебника за неисполнение праздничных желаний.

«Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Есть некоторые совпадения. В этой связи, я думаю, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть проанализирует свое поведение», — игриво объяснился президент России.

И еще чуть-чуть о дамах…

Умудрился запомниться зрителям пресс-конференции даже ее оператор. Вернее то, что он снимал. Целых 42 секунды беспрерывного показа — вот чего удостоилась леди из президентской пресс-службы, подававшая всем микрофон.

По данным некоторых СМИ, длинноволосой блондинке чуть больше 30 лет и она окончила МГУ. На мероприятии молодая особа выглядела крайне скромно, но затмила собой даже Собчак в алых одеждах и кусающую губы Хилькевич.

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Впрочем, и рядовые журналистки не теряли надежд получить свою порцию внимания от президента России. Некоторые девушки рисовали плакаты с портретами Владимира Путина, а также добавляли к ним ярко-красные сердечки. Был это знак симпатии или необычный символ для создания пущего эффекта — неважно. Глава государства был рад каждому коллажу.

«Вот там сердечко, может, что-то хорошее скажут…» — выбирал ораторов Путин.

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Ранее 5-tv.ru рассказал, через что пришлось пройти журналистам, чтобы попасть на пресс-конференцию к Владимиру Путину.