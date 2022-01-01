Бузова встретила Новый год одна из-за разлада родителей: «Папа с новой семьей»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 284

Поющая ведущая призналась, что в праздничную ночь могла только мечтать о большой и дружной семье. Пока это для нее недостижимая цель.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Бывшая звезда «Дома-2» Ольга Бузова к удивлению фанатов встретила Новый год в своем уютном «гнездышке» — одна. Артистка призналась, что для нее этот праздник — семейный. А поскольку семьи нет, значит, и распивать шампанское пока придется в одиночестве. Из-за драмы в отношениях родителей, поющая ведущая не смогла уединиться и с ними. О кардинальных переменах в жизни близких артистка рассказала в Instagram.

Бузова записала сторис, где сообщила: ее новогодним желанием был лишь небольшой посыл, обращенный к Вселенной. Бизнесвумен попросила счастья для всех, кто ее окружает, а также для обожаемых поклонников. Ольга не стала вдаваться в подробности конфликта между родителями, но заметила, что у каждого из них теперь своя дорога. Ее же задача — сделать все ради их спокойствия.

«Я решила остаться дома. Возможно, так должно было случиться. Мне от этого не грустно. У меня есть большое количество друзей, семья. Мамочка, которая благодаря моему подарку сейчас отдыхает. Папа любимый со своей новой семьей, который поедет на праздники в шикарное место. Все счастливы и здоровы — для меня это самое главное», — сообщила поклонникам Бузова.

Ирина Александровна и Игорь Дмитриевич прожили в счастливом браке долгие годы. У них родилось двое детей — у Ольги Бузовой есть сестра Анна. Но к сожалению, даже это не стало препятствием для бракоразводного процесса — отношения изжили себя.

Мама поющей ведущей пока проживает одна, а вот папа не стал затягивать с романом — его новой избранницей стала женщина по имени Светлана. Вместе влюбленные посещают концерты Ольги и, судя по всему, дамы неплохо ладят.

Instagram @ibuzov

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто «заставляет» Ольгу Бузову рожать детей и почему звезде это просто необходимо.

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