Дочь Началовой не позвали отмечать Новый год в отчий дом — мачеха оправдалась
Жена Алдонина объяснила отказ дочери Началовой отмечать Новый год с отцом
Фото, видео: Instagram @julianachalova, @ole_ole4ka
Ольга Алдонина не считает отсутствие ребенка в доме в праздник чем-то вопиющим. Неужели это безразличие?
Дочь умершей певицы Юлии Началовой Вера тяжело переживает трагедию. Трагедия случилась чуть меньше трех лет назад и, по большому счету, единственной поддержкой и опорой для нее остался папа — футболист Евгений Алдонин. Правда, по необъяснимым причинам их отношения становятся прохладнее. Так, например, Новый год юная девушка встречала не с ним. Фанаты списывают все на проблемы с новой женой спортсмена. Но та все упорно отрицает.
В Instagram Ольга Алдонина опубликовала видео, где рассказала, почему же на самом деле осиротевшая Вера покинула отчий дом в канун большого праздника.
«Очень много вопросов по поводу Веры. Вера отмечала со своей подругой школьной. Это был ее выбор, поэтому не переживайте, все хорошо у нас. Мы на связи каждый день и скоро встретимся», — объяснилась селебрити.
Dni.ru напоминает, что Евгений Алдонин женился на Ольге в 2014 году. Это случилось спустя три года после краха союза с ныне покойной Юлией Началовой. Очаровательная блондинка не спешит участвовать в громких скандалах — всю себя посвятила тихой семейной жизни. В 2016 году леди родила спортсмену сына Артема. После того как скончалась мама Веры, Алдонина постаралась максимально окружить девочку заботой.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему дочери покойной Началовой посоветовали обратиться к психологу.
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