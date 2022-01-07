«Образ жизни на отекшем лице»: Миро показала провокационные фото Бузовой без ретуши
Миро показала провокационные фото Бузовой без ретуши
Фото: Instagram @buzova86
Снимки певицы с последнего концерта разительно отличаются от ее снимков в Instagram.
Внешность Ольги Бузовой в реальной жизни имеет мало общего с тем, как она выглядит на отретушированных фотографиях в Instagram — об этом заявила в своем блоге Лена Миро. Светская обозревательница опубликовала снимки певицы с недавнего концерта, обратив внимание на опухшее лицо и обилие морщин, которых незаметно на снимках в соцсетях.
«Чисто внешне ты даже на мамашу той виртуальной, несуществующей в реальности девчонки, которая ухватила тигренка, не тянешь», — жестко отметила Миро.
Блогер призналась, что ей больно смотреть на «стремительно дурнеющую артистку с расхлябанным ртом и опухшими глазами». Однако куда сильнее Миро жаль живого тигренка, с которым Бузова решила провести новогоднюю фотосессию:
«Просто потому, что выбор образа жизни, который совершенно недвусмысленно отпечатывается на твоем отекшем лице, ты делаешь сама. А тигренок фотографироваться с тобой не выбирал», — возмутилась блогер.
Миро напомнила, что животные — не игрушки и развлечение, а их место — на воле. Если уж так не терпелось сфотографировать с символом года, то можно было бы выбрать более безобидный вариант - с плюшевыми игрушками.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова честно высказалась о новой возлюбленной своего отца.
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