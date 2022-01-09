«Не против, чтобы поймали»: Миро о прижавшейся грудью к Малафееву Бузовой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 849

Миро высмеяла общее фото Бузовой и Малафеева

«Не против, чтобы поймали»: Миро о прижавшейся грудью к Малафееву Бузовой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Ольга Бузова

По мнению скандального блогера, мечта Бузовой побывать на дорогом курорте в Куршевель сбылась, только с оговорками.

Недавно опубликованное совместное фото звезды «Дома-2» Ольги Бузовой и экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева всколыхнуло общественность. Причиной послужил тот факт, что на снимке поющая ведущая запечатлена мало того что не в лучшем свете, так еще и без ретуши. Мимо провокационного кадра не смогла пройти и скандальный блогер Лена Миро. По ее мнению, мечта Бузовой о поездке в Куршевель, в целом сбылась, правда с одним «но».

«Смотрю на нее и думаю: как удивительно порой исполняются тайные желания человека! Туда брали красивых, а голенька (так Миро называет Ольгу Бузову — Прим.ред.) плакала, глядя на своего тогдашнего. И кто бы мог подумать — сбылось! Правда, с некоторыми оговорками: ехать пришлось на свои, вместо олигарха — Малафеев, а перспективы замужества (или хотя бы просто потрахаться) скатились к нулю», — написала в своем блоге Лена Миро.

Instagram @malafeev16ru

Кроме того, блогер обратила внимание на то, как футболист прижимает к своей груди Бузову.

«Вон, как жарко льнет он корпусом, спутав голеньку и с полузащитницей. Того и гляди, вот-вот поймает оба ее мяча. Судя по позе, голенька и сама не против, чтобы ее, наконец, поймали. Личико косенькое, брыльки обрюзгли — чего зря время терять?» — предположила светская  обозревательница. 

По словам Миро, вместо того, чтобы сидеть в ресторане с Бузовой и пить алкогольные напитки, Малафеев на курорте мог бы себе найти вариант и получше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировал совместное фото Бузовой и Малафеева спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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